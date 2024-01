Il est désormais possible d'écouter une éclipse solaire

COMMENT ÉCOUTER ?

Le développement du LightSound a commencé avant l’éclipse solaire totale de 2017. « J’ai été frappée par le manque d’inclusivité dans ces événements », reprend Bieryla.

La scientifique s’est donc associée à l’astronome aveugle Wanda Diaz Merced, qui a été la première à utiliser la « sonification » (transformation de données en sons) dans le but d’analyser des ensembles de données tels que les sursauts de rayons gamma. L’équipe a commencé avec trois appareils pour l’éclipse de 2017, puis a fait appel à l’étudiante Sóley Hyman, qui est également musicienne, pour retravailler la conception du dispositif et de ses sons en vue de l’éclipse de cette année.

Le laboratoire d’astronomie de l’Université de Harvard prévoit de fabriquer et de distribuer plus de 750 unités LightSound aux institutions qui organisent des événements liés à l’éclipse, comme les universités, les musées, les parcs nationaux et d’État, et les écoles pour personnes malvoyantes. Les lieux dotés de ces appareils sont indiqués sur la carte LightSound ; toute personne organisant un événement lié à l’éclipse peut demander à en recevoir gratuitement.

Les personnes intéressées ont également la possibilité de fabriquer leur propre appareil. Le LightSound est livré avec des sons intégrés, mais l’appareil lui-même et son code sont libres d’accès. Les personnes dotées de compétences en soudure peuvent ainsi utiliser les instructions du laboratoire pour créer leurs propres unités et personnaliser les sons selon leurs préférences.

Selon Bieryla, l’objectif du laboratoire est de faire de l’astronomie un domaine plus accessible pour un plus grand nombre de personnes. « Ce dispositif n’est pas seulement destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il peut aussi servir d’outil aux personnes qui ont une manière atypique d’appréhender les données. »

POUR UNE ASTRONOMIE PLUS INCLUSIVE

L’astronomie est depuis longtemps axée sur la vue, selon Kimberly Arcand, spécialiste de la visualisation au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics. « Ce fait remonte à l’époque où les humains ont commencé à observer le ciel. C’est un biais que nous avons entretenu du fait de l’évolution de l’humanité ; mais cela change lentement. »

Au cours des dix dernières années, des technologies comme la sonification ont permis à l’astronomie de devenir de plus en plus inclusive tout en améliorant la compréhension de l’univers par les scientifiques. Arcand et l’équipe de l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA ont lancé une grande initiative visant à sonifier les données astronomiques, telles que les longueurs d’onde de la lumière, afin d’intéresser davantage le public à des merveilles comme la nébuleuse du Crabe, vestige de l’explosion d’une supernova. « Si j’écoute la sonification d’un ensemble de données, l’histoire que je découvrirai sera légèrement différente de celle que j’aurais découverte si je l’avais simplement regardée », poursuit Arcand.

Des recherches suggèrent que cette approche pourrait ouvrir la voie à un enseignement plus efficace auprès des personnes neurodivergentes, dyslexiques ou autistes. Selon Mike Simmons d’Astro4Equity, une organisation à but non lucratif qui mène des programmes d’astronomie dans les communautés marginalisées, en plus de la sonification, les scientifiques ont créé de nombreuses aides pédagogiques telles que des livres en braille sur la Lune et les éclipses ou des globes tactiles permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir les constellations et les étoiles.

Désormais, le défi est de faire connaître ces outils et d’améliorer leur accessibilité. « Nous devons faire en sorte que ces ressources soient utilisées », affirme Simmons.