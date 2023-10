Qu'est-ce qu'une éclipse solaire ?

Leurs découvertes ont montré que les éclipses solaires ne se produisent que lors de la nouvelle lune, une phase durant laquelle la Lune se situe entre la Terre et le Soleil ; la face que nous voyons n’est donc pas éclairée, et notre satellite naturel paraît presque invisible dans le ciel nocturne. Cependant, tandis que la nouvelle lune a lieu tous les mois, les éclipses, quant à elles, se font bien plus rares, et ce car la Lune tourne autour de la Terre avec une légère inclinaison. Des conditions très spécifiques sont donc nécessaires pour que la Lune, la Terre et le Soleil se retrouvent dans un parfait alignement.