L’Odyssée, un miroir du monde antique entre mythes et réalité

Ulysse apparaît pour la première fois dans une autre œuvre attribuée à Homère, L’Iliade, qui conte l’histoire d’une querelle entre Achille et Agamemnon durant la guerre que se sont menée les Grecs et les Troyens durant dix ans. Le roi d’Ithaque, Ulysse, se bat du côté des Grecs. L’Odyssée raconte le périple qui le verra revenir à son royaume, à sa femme Pénélope et à son fils Télémaque. Le voyage est censé durer dix jours, mais s’étend à la place sur une décennie, car Ulysse s’est attiré la colère de Poséidon, le dieu de la mer. À maintes reprises, le dieu courroucé entrave la progression d’Ulysse, mais cet habile roublard parvient à survivre à chaque fois.

(Grâce à L’Iliade on sait ce que portaient les guerriers grecs au combat.)

Bien qu’elle fût écrite des siècles plus tard, L’Odyssée se déroule en Grèce mycénienne en pleine âge du bronze, entre 1600 et 1200 avant notre ère. Selon certains historiens, L’Odyssée incorporerait des traditions orales plus anciennes datant de cette période tout en reflétant les normes culturelles de l’époque d’Homère. Les voyages d’Ulysse offrent aujourd’hui encore un aperçu de la vie durant la période mycénienne et juste après. L’Odyssée est donc un instantané historique important en plus d’être un palpitant récit de dérobades.

ERRANCE ET PATIENCE

L’Odyssée débute des années après la chute de Troie. Sur l’île d’Ithaque, Pénélope et Télémaque attendent le retour d’Ulysse. La patiente Pénélope est assiégée de soupirants qui pensent Ulysse mort et espèrent l’épouser et ainsi prendre le contrôle du royaume. Pénélope a promis de choisir un nouveau mari aussitôt qu’elle aura fini de tisser une tapisserie funéraire pour Laërte, le père d’Ulysse.