Des réserves d’eau enfouies dans les profondeurs martiennes ?

Mais à force de guetter les réponses parmi les astres, et avec les progrès phénoménaux de la science, notamment au cours du siècle passé, les indices se sont multipliés : détection de gaz potentiellement émis par des organismes vivants par-delà notre système solaire, des lunes et planètes recouvertes d’océans parfois encapsulés sous d’épaisses croûtes de glaces, des traces de molécules organiques retrouvées dans des météorites . Les scientifiques pointent leurs regards dans différentes directions, mais la quête d’eau demeure une piste privilégiée pour explorer la possibilité de trouver de la vie ailleurs.

Mars est un cas d’étude tout à fait fascinant. Depuis les années 1970, de nombreuses missions géologiques ont permis d’affirmer qu’il y a plus de 3,5 milliards d'années, la planète rouge présentait une atmosphère plus dense, avec un climat plus chaud et humide. On y trouvait de nombreuses rivières, des lacs, et probablement un vaste océan qui recouvrait alors une bonne partie de l’hémisphère nord de la planète, aujourd’hui aride et désertique. C’est du moins ce que l’on pensait jusque dans les années 2000.