Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Des roches martiennes apportent de nouvelles réponses

Ces fameux échantillons pourraient bien contenir des indices permettant de déterminer leur âge, ou des « informations essentielles sur l’ancien environnement de Mars », explique Ken Farley, scientifique adjoint du projet Perseverance et géochimiste au Caltech ; mais surtout, ils ont le potentiel de nous révéler, une bonne fois pour toutes, si nous sommes réellement seuls dans l’univers. Voici quelques-unes des roches collectées qui pourraient nous aider à répondre à cette question fondamentale.

L’ÉVENTAIL D’UN DELTA DISPARU (ÉCHANTILLONS 12-13)

Le cratère Jezero a été désigné comme site d’atterrissage de Perseverance en raison de sa richesse géologique et de son passé liquide. Il y a plus de trois milliards d’années, il semblerait en effet qu’il ait abrité le delta d’une rivière qui se déversait dans un lac, aujourd’hui disparu. À l’époque où elle s’écoulait encore, l’eau de cet ancien delta martien a créé un dépôt de sédiments en forme d’éventail, dont le rover de la NASA a commencé à explorer la partie supérieure en 2022.

« L’avant de l’éventail nous semblait très intéressant, car nous recherchions d’anciens dépôts boueux typiques des fonds des lacs », commente Briony Horgan, co-chercheuse pour la mission Perseverance et planétologue à l’Université de Purdue. « Toutes les matières organiques qui se déversaient dans le lac auraient terminé leur route dans ces endroits, en se posant au fond. »

Au départ, les dépôts paraissaient plus sablonneux que gluants, mais après une analyse plus approfondie, les scientifiques ont réalisé que l’échantillon ramassé par Percy contenait en réalité des « horizons boueux ». « Nous ne l’avons pas compris tout de suite, car ils sont préservés sous des plaques salées et sablonneuses que nous avons beaucoup étudiées », explique Horgan, « mais nous avons découvert qu’une fois forées, en dessous, [il y avait] une boue sombre. »

Sur Terre, cette boue séchée serait idéale pour la préservation de matières organiques et d’une potentielle ancienne vie microbienne fossilisée. « Imaginez la boue gluante que l’on peut trouver au fond d’un lac, et à tous les signes de vie qu’elle contient. C’est ça que nous avons échantillonné, grosso modo. » Reste désormais à déterminer si cette boue contient bel et bien des fossiles d’anciennes formes de vie martiennes.

LE FOND DU CRATÈRE (ÉCHANTILLON 3)

Les tout premiers échantillons prélevés par Perseverance au fond du cratère sont essentiels, pour comprendre non seulement comment la planète rouge et le cratère Jezero se sont développés, mais aussi quand cela a pu se produire.

« Les échantillons que nous avons prélevés au fond du cratère sont très importants pour la datation », indique Sandra Siljeström, astrobiologiste à l’institut de recherche suédois RISE, qui fait également partie de l’équipe scientifique de la mission Perseverance. « En effet, l’une des questions importantes s’il y a eu de la vie, c’est de savoir quand le delta a été actif et pendant combien de temps. Les dates relatives au cratère de Jezero dont nous disposons actuellement sont fixées à un demi-milliard d’années près. C’est très imprécis, et c’est dû au fait que nous n’avons pas accès à des roches datables dont nous pouvons déterminer l’origine. » Dans ce cas, le contexte est en effet essentiel : savoir d’où viennent les échantillons et quand ils ont été prélevés est inestimable.

Puisque ces échantillons prélevés au fond du cratère proviennent de roches magmatiques forgées dans des coulées de lave, ils pourront aider les scientifiques à comprendre la composition chimique de l’intérieur de Mars, souligne Wadhwa. Cette information pourrait contribuer à mieux identifier les facteurs qui ont provoqué la disparition de son champ magnétique ainsi que sa transformation en un monde stérile et désertique.

DES TRACES DE CARBONATES (ÉCHANTILLON 23)

D’après les images satellite, le bord du cratère Jezero semblait présenter des dépôts de minéraux connus sous le nom de carbonates. « Depuis l’orbite, nous avions presque l’impression qu’il s’agissait d’une [trace minérale laissée par la baisse du niveau d’un lac] », décrit Horgan.

Les scientifiques tentent encore de déterminer ce que représente exactement cette trace de carbonate. Selon l’une des hypothèses, il s’agirait d’un dépôt laissé par une ancienne plage, bien qu’il soit difficile d’imaginer une magnifique plage de sable blanc sur Mars. Sur Terre, ces matériaux se forment souvent dans les hauts-fonds des lacs d’eau douce et des lacs alcalins.

Les carbonates sont largement absents de la surface de Mars, mais dans l’ancien delta de Jezero, ils sont présents en abondance. Cette région particulière, appelée l’unité marginale de carbonate, constituait l’une des destinations les plus attendues de Perseverance. Le rover a prélevé trois carottes de roche dans cette zone : deux sont sédimentaires et l’autre est composée de carbonate cimenté dans de la silice.

« Ce n’est pas seulement intéressant par rapport à la vie [sur Mars] », commente Horgan. « C’est aussi un excellent marqueur du climat et de l’environnement de la planète. » Les échantillons sédimentaires pourraient provenir de roches déposées par les rivières et les lacs, note Wadwa. « Ils pourraient nous renseigner sur la variété d’environnements qui existaient sur Mars à cette époque. »

LA ROCHE DE CHEYAVA FALLS (ÉCHANTILLON 25)

Si vous n’avez entendu parler de la découverte que d’une roche martienne au cours des dernières années, il s’agit probablement de l’échantillon de « Cheyava Falls ». En juillet 2024, Perseverance a prélevé dans le cratère Jezero un morceau de roche autrefois exposé à l’eau. Les images capturées par la caméra du robot ont révélé des « taches de léopard », des empreintes laissées par des processus chimiques qui, sur Terre, auraient pu servir de sources d’énergie à une forme de vie microbienne. La roche contenait également des preuves solides de la présence de molécules organiques, les éléments constitutifs de la vie.

« Il s’agit d’une roche à grain très fin et, en général, ce type de roche piège et préserve efficacement les biosignatures », indique Siljeström. « Les biosignatures sont des éléments contenus à l’intérieur de la roche, qui peuvent constituer des informations morphologiques ou chimiques, et qui indiquent la présence de vie. »