Un volcan de 9 000 mètres d'altitude aurait été découvert sur Mars

Deux chercheurs auraient découvert un nouveau volcan sur la planète Mars, un véritable colosse qui s’élève à plus de 9 000 mètres d’altitude (soit un peu plus haut que l’Everest) et s’étend sur près de 450 kilomètres de long (soit un peu plus que la distance Paris-Lyon). Comme tous les volcans découverts sur Mars, ce dernier ne semble pas être en activité. Il pourrait par ailleurs être extrêmement ancien, et de ce fait, avoir été le témoin de la majeure partie des milliards d’années qui composent l’histoire de la planète rouge.

« Nous n’en revenions pas, il s’agissait d’un volcan géant et, pourtant, personne ne semblait l’avoir encore signalé », commente Pascal Lee, planétologue à l’institut SETI et l’un des deux scientifiques à l’origine de la découverte.

Lee et son partenaire de recherche ont présenté leurs conclusions lors de la Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) qui s’est tenue la semaine dernière à The Woodlands, au Texas. Dans l’attente d’analyses plus approfondies de la part de la communauté scientifique, l’équipe a donné le nom provisoire « Noctis » à ce nouveau volcan, car celui-ci recouvrirait selon eux un vaste labyrinthe de canyons connu sous le nom de Noctis Labyrinthus, le « labyrinthe de la nuit ». La structure du volcan a été largement érodée, ce qui expliquerait pourquoi sa présence est passée inaperçue jusqu’à aujourd’hui.

L’ACTIVITÉ VOLCANIQUE SUR MARS

Cette découverte ne fait toutefois pas l’unanimité. Les travaux n’ont pas encore été évalués par des pairs et, bien qu’intrigués, ceux qui ont assisté à la présentation demeurent sceptiques.

« Les chercheurs ont présenté des arguments intéressants, mais pas entièrement convaincants », affirme Rosaly Lopes, planétologue au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui n’était pas impliquée dans ces travaux. « La zone en question est très érodée. Il est difficile de se prononcer avec certitude. Mais je pense que la plupart d’entre nous estimons tout de même que l’idée est intéressante et mérite d’être étudiée davantage. »