1945 : les États-Unis prévoyaient d’envoyer une troisième bombe atomique sur le Japon

Les planificateurs américains souhaitaient que les implications de la bombe nucléaire soient claires : ils réfléchirent donc soigneusement à la manière dont elle serait utilisée pour la première fois. Le comité cible du projet Manhattan, dirigé par des scientifiques américains et des membres majeurs de l’armée, se réunit au printemps 1945 pour discuter des villes qui pourraient devenir les premières cibles de cette nouvelle arme. Lors de la première réunion, fin avril 1945 (environ une semaine avant la capitulation de l’Allemagne), ils définirent les villes candidates comme « de grandes zones urbaines d’au moins [5 kilomètres] de diamètre dans les régions les plus peuplées… entre les villes japonaises de Tokyo et Nagasaki… [qui] devaient avoir une haute valeur stratégique ». Plus précisément, ils envisagèrent dix-sept possibilités : la baie de Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Hiroshima, Kure, Yamata, Kokura, Shimosenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka, Nagasaki et Sasebo.

Au début du mois de mai 1945, après une nouvelle réunion du comité cible, la liste avait été modifiée et révisée. Elle ne comprenait désormais plus que cinq villes : Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura et Niigata (par ordre d’intérêt). Kyoto était le premier choix car il s’agissait d’une grande ville qui n’avait pas encore été touchée par les bombardements. Hiroshima, une autre ville intacte, fut ajoutée en raison de la grande base militaire située en son centre, et de sa géographie : les collines environnantes « concentreraient » l’explosion, ce qui augmenterait sa puissance destructrice.

À la fin du mois de juin, le comité inscrit Kyoto, Hiroshima, Kokura et Niigata sur une liste de « cibles réservées » afin de les « protéger » de tout futur raid de bombardements incendiaires (ayant été touchée par une bombe incendiaire à la fin du mois de mai, Yokohama n’était plus éligible). Kyoto fut retirée de la liste des villes candidates pour toutes les attaques (nucléaire ou autre) peu de temps après, car le secrétaire à la Guerre américain Henry Stimson, pour des raisons à la fois stratégiques et sentimentales, décida de sauver l’ancienne capitale japonaise. Groves protesta vigoureusement, faisant valoir à plusieurs reprises que Kyoto était une cible valable et importante, mais Stimson convint finalement Truman de lui donner raison. Kyoto n’était donc plus sur la liste.