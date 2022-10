Ces trésors cachés dévoilent le mode de vie luxueux des Londoniens d'autrefois

LE PALAIS DE PLACENTIA

Le quartier de Greenwich, au sud-est de Londres, n’est pas seulement connu pour avoir été le cœur de l’empire maritime de la Grande-Bretagne aux 18e et 19e siècles. Bien avant cette époque, le palais de Placentia était un terrain de jeu royal accueillant sous son toit, entre 1485 et 1660, tous les petits plaisirs et vices de deux siècles entiers de royauté.

La totalité des 600 000 briques que le roi Henri VII (1485-1509) acheta en 1499 pour construire son palais des Plaisirs ont aujourd’hui disparu. Cette merveille de l’époque fut démolie en 1663 et remplacée par le Royal Hospital for Seamen, devenu par la suite le Royal Naval College, et enfin l’Université de Greenwich. Cependant, aujourd’hui encore, le palais révèle peu à peu ses secrets.

En 1970, des recherches effectuées sous le Old Royal Naval College ont permis de mettre au jour le sol rectangulaire de la grande tour du palais, recouvert de carrelage vitrifié jaune et vert. En 2006, une tranchée drainante creusée sous le bâtiment Queen Anne a touché la chapelle royale du palais, restée intacte, et son carrelage en damier. Onze ans plus tard, des travaux de restauration dans le Painted Hall du Old Royal Naval College ont dévoilé une pièce en contrebas, dont le carrelage vitrifié jaune, noir et vert foncé recouvrait deux sous-sols voûtés, qui étaient probablement les cuisines, le fournil, la brasserie et la buanderie du palais des Tudor.