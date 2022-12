La Chine tente d'effacer leur culture. En exil, les Ouïghours font tout pour la préserver.

Dans l’école, la plupart des élèves vivent dans la région ; certains sont orphelins, leurs parents ayant été détenus par les autorités chinoises au Xinjiang. D’autres viennent d’Allemagne, de France et du Canada. Les deux garçons de Shayda ont appris à parler et à écrire en ouïghour, et l’un d’eux a récité un poème pendant la cérémonie. « Ça me donne presque envie de pleurer », confie-t-elle, en pensant à ce que ces dernières semaines signifient pour elle. « J’ai passé beaucoup de temps à l’étranger, et notre pays me manque tellement, comme à tous les Ouïghours. »

Les Ouïghours sont ethniquement et linguistiquement turcs, et sont majoritairement musulmans. Ils constituent l’un des groupes minoritaires les plus importants de Chine et sont confrontés, depuis des décennies, à diverses formes de persécution. Les tentatives répétées du président chinois Xi Jinping de les assimiler de force se sont traduites par l’interdiction de la plupart des formes d’expression culturelle et religieuse, par la détention de plus d’un million de personnes dans des prisons et des camps de « rééducation », par la stérilisation des femmes, et par le transfert des enfants dans des internats fermés.

Une infime partie des Ouïghours, qui n’était plus dans le pays ou qui a réussi à s’échapper à temps, a trouvé refuge à l’étranger. En dehors de l’Asie centrale, la population la plus importante, estimée à environ 50 000 personnes, se trouve en Turquie. D’autres groupes, qui sont moins nombreux bien qu’en augmentation, se sont installés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.