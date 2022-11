Le controversé vote par correspondance a commencé sur les champs de bataille de la guerre de Sécession

Lorsque les soldats qui vivaient dans les campements de la guerre de Sécession ont souhaité voter pour le républicain Abraham Lincoln ou le démocrate George McClellan lors de l’élection de 1864, la plupart d’entre eux ont pu suivre le même processus que leurs parents, restés dans leur foyer. Les listes des électeurs inscrits étaient remplies sur les champs de bataille. De fait, les juges électoraux et les secrétaires de scrutin étaient choisis parmi les troupes rassemblées. Du Kentucky au Vermont, le droit de vote a été étendu à ceux éloignés des bureaux de vote pour la première fois, une décision qui a généré d’importantes contestations juridiques et un certain scepticisme public.

Plus d’un siècle et demi plus tard, le vote par correspondance a de nouveau occupé le devant de la scène en 2020, alors que les États-Unis faisaient face à une pandémie parallèlement à l'élection présidentielle. Voici ce que vous devez savoir à propos de l’histoire du vote par correspondance et de sa généralisation dans le pays aujourd’hui.

LE SYSTÈME DE VOTE PAR CORRESPONDANCE AUX ÉTATS-UNIS

Aux États-Unis, deux systèmes de vote utilisent le courrier : le vote par procuration, pour celles et ceux incapables de voter physiquement en personne, et le vote par correspondance, ouvert à tous les électeurs.

Chaque État propose une forme de vote par procuration. Toutefois dans certains, pour pouvoir demander un bulletin de vote par courrier, les électeurs doivent fournir une raison valide, telle que la preuve d’une maladie ou d’un déplacement temporaire en dehors de l’État. Actuellement, 27 États ont adopté le « vote par procuration sans excuse », qui permet à toute personne de demander un bulletin par procuration. Huit autres États organisent leurs élections entièrement par courrier.

Lors des élections qui se sont déroulées en pleine pandémie de coronavirus, les électeurs de chaque État, sauf du Mississippi et du Texas, ont pu voter par correspondance ou par procuration. Néanmoins, à l’approche des élections, l’ancien président Trump a multiplié les déclarations selon lesquelles le vote par courrier favorisait la fraude et le parti démocrate.