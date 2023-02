Mardi gras : dix choses à connaître sur le carnaval des carnavals

4. LE JOUR DES PANCAKES

Dans certains pays tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie et le Canada, on appelle également ce jour gourmand le « Pancake Day ». En plus de la viande, l’Église catholique primitive défendait aux fidèles de consommer tout autre aliment issus de « chair » tels que le lait, la graisse et les œufs. Ainsi, les chrétiens faisaient des pancakes ou des crêpes afin d’épuiser ces ingrédients et de se repaître une dernière fois. Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui encore, fêtent mardi gras en mangeant des pancakes. Ou des crêpes si l’on est en France.

5. LES CHARS DE LA PARADE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS SONT ARRANGÉS PAR DES « KREWES » SOUDÉS

Les krewes (prononcez crews) sont des structures sociales qui organisent des bals et décorent les chars qui défilent lors des parades qui ont lieu à la Nouvelle-Orléans. Chaque krewe est doté d’une cour royale composée d’un roi, d’une reine, de ducs et de duchesses. Certains krewes sont réservés aux hommes ou aux femmes, tandis que d’autres sont plus mixtes.

