Sommaire du magazine National Geographic du mois de juillet 2023 : 135 ans d'exploration

En juillet, National Geographic célèbre ses 135 ans d'exploration et d'aventure. Dans ce numéro spécial anniversaire, découvrez l'ADN de notre magazine, élément clé de l'histoire de National Geographic depuis sa création : repousser les limites de la connaissance.

La mission de la National Geographic Society, fondée en 1888 par une communauté de scientifiques, d'universitaires et d'explorateurs, est de promouvoir la compréhension, l'appréciation et la protection de notre monde. Aujourd'hui encore, elle organise, finance et parraine des expéditions, des explorations archéologiques terrestres et sous-marines, ainsi que des recherches scientifiques pour préserver les ressources culturelles, historiques et naturelles du monde.