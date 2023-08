Ce navire au destin tragique a inspiré l'histoire de Dracula

Stoker s’intéressa également aux nombreux navires qui faisaient escale dans le port de la ville. Il visita le musée de Whitby pour explorer leur histoire, et se rendit à la bibliothèque locale où il trouva l’ouvrage An Account of the Principalities of Wallachia and Moldova (en français : Les comptes des principautés de Valachie et de Moldavie), de William Wilkinson. L’auteur inscrivit dans ses notes :