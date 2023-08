Vous connaissez Jack l'Éventreur, voici l'histoire des femmes qu'il a tuées

Pour Annie Chapman, c'est également l'alcool qui a précipité l'éloignement du chemin considéré comme respectable. Née en 1840, Chapman a passé la majorité de sa vie à Londres et dans le Berkshire. En se mariant à John Chapman, un cocher, en 1869, Annie s'était octroyé une place de choix au sein de la classe ouvrière, mais son goût pour l'alcool et la perte de ses enfants ont détruit sa vie de famille et Annie a fini ses jours dans l'East End.

D'origine suédoise, Elizabeth Stride était une immigrée parmi les milliers qui avaient posé leurs valises dans l'East End. Née en 1843, elle est arrivée en Angleterre à l'âge de 22 ans. À Londres, Stride a vécu plusieurs vies avant de se marier et de devenir propriétaire d'un café.

Catherine Eddowes est née à Wolverhampton en 1842 et a emménagé à Londres durant son enfance, avant de perdre ses deux parents à l'âge de 15 ans. Elle a passé la majorité de sa vie d'adulte avec un seul homme, le père de ses enfants. Avant son meurtre, elle venait tout juste de rentrer à Londres après être allée récolter le houblon dans le Kent, un rituel estival populaire au sein de la classe ouvrière de Londres.

À 25 ans, Mary Jane Kelly était la plus jeune et la plus mystérieuse des victimes de Jack l'Éventreur. D'après les témoignages, Kelly se disait originaire d'Irlande et du Pays de Galles avant son arrivée à Londres. Elle possédait un luxe que les autres n'avaient pas : une chambre avec un lit qui allait devenir la scène de son meurtre.

La croyance selon laquelle toutes ces femmes étaient des travailleuses du sexe est un mythe, comme le démontre Rubenhold dans The Five. Sur les cinq victimes, seules Stride et Kelly étaient connues pour avoir pratiqué le commerce du sexe au cours de leur vie. Le fait que toutes aient été étiquetées « prostituées » nous montre la façon dont la société victorienne percevait les femmes sans domicile. « Elles ont systématiquement été écartées de la société, » déclare Rubenhold, alors même que « la majorité vivait ainsi. »

Ces femmes étaient des êtres humains avec un sens aigu de l'identité. Selon le biographe Robert Hume, leurs amis et leurs voisins les décrivaient comme étant « diligentes », « joyeuses » et « très propres ». Elles vivaient, elles aimaient, elles existaient, jusqu'à cette sinistre nuit de 1888 où soudainement, tout cela leur a été enlevé.

UNE OMBRE ÉTERNELLE

Après la découverte du cadavre d'Annie Chapman, le 8 septembre, la panique a atteint de nouveaux sommets à Londres, puisque ses blessures faisaient écho à la brutalité bouleversante du meurtre de Polly Nichols survenu quelques jours plus tôt. Les enquêteurs ont réalisé que les deux crimes avaient probablement été commis par le même tueur, qui était toujours dans la nature. Qui allait-il frapper ensuite ?

À la fin du mois de septembre, l'agence Central News de Londres reçut une lettre écrite à l'encre rouge de la main d'un homme qui se présentait comme le tueur. Elle était signée « Jack the Ripper », ou Jack l'Éventreur en français. La presse s'est emparée du nom et l'a diffusé dans ses journaux. La couverture des meurtres de Whitechapel s'est emballée pour devenir une fièvre médiatique. Les journalistes jouaient aux funambules sur la ligne mince qui sépare la fiction de la réalité, tout en se hâtant de raconter les détails les plus sordides des crimes et de spéculer sans retenue sur l'identité du tueur.

De nos jours, cette pulsion subsiste, si bien que les détectives amateurs ou les enquêteurs professionnels n'en finissent plus de proposer des suspects, comme l'artiste Walter Sickert, l'écrivain Lewis Carroll, le marin Carl Feigenbaum et un barbier de l'East End, Aaron Kosminski.

Cette fascination sans faille pour l'identité du tueur perpétue « l'idée selon laquelle Jack l'Éventreur serait un jeu, » indique Rubenhold. Elle établit un parallèle entre la ludification des meurtres de Whitechapel et l'obsession moderne pour le true crime, ce genre dédié aux histoires réelles de tueurs qui envahit nos livres et nos écrans. « Lorsque nous parlons de true crime, nous adoptons bien souvent une approche semblable à la légende, comme si ce meurtre n'était pas réel, comme s'il n'avait pas touché de véritables personnes. »

« Ces crimes se produisent encore aujourd'hui et nous ne nous intéressons toujours pas aux victimes, » déplore Rubenhold.