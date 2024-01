Au Moyen Âge, les hommes ont connu une véritable révolution vestimentaire

« Lorsque, pour la toute première fois, un vêtement peut être réellement conçu sur mesure afin de s’adapter au corps d’un individu, cela transforme la relation entre le vêtement et celui qui le porte », explique Laurel A. Wilson, chercheuse en histoire de la mode au Centre d’études médiévales de l’Université Fordham.

Selon la chercheuse, les années 1330 marquèrent une décennie de grande transformation. Divers facteurs sociaux et économiques contribuèrent alors à redéfinir la mode. Alors qu’une classe marchande en pleine émergence cherchait à se faire reconnaître socialement, plus haut dans la société, les aristocrates développaient des gradations de statut afin de se distinguer à la fois des autres aristocrates et de cette classe marchande de plus en plus riche : des guerres de statut qui s’exprimaient notamment à travers les vêtements. Les tailleurs étaient ainsi très demandés, et leurs services ne tardèrent pas à devenir trop chers pour les personnes des classes sociales inférieures.

LA FAST FASHION

Ce changement radical de la mode conquit rapidement l’Europe occidentale, probablement car la culture de cour était commune aux différents États. Les gammes de choix de plus en plus diverses donnèrent naissance à des marchés et à des industries spécialisés dans des tissus, ornements et types de vêtements. Parallèlement à l’industrie lainière déjà bien établie en Europe, des tissus exotiques comme la soie, le damas et le velours, auparavant importés, étaient désormais fabriqués en Italie et dans le nord de la Belgique.

L’accès à un plus vaste choix de vêtements et leur commercialisation croissante s’accompagnèrent d’un autre élément fondamental de l’industrie moderne : le renouvellement rapide de la mode. « Au cours du 14e siècle, la mode masculine commença à évoluer très rapidement, une fois par décennie, alors que ce processus se faisait auparavant sur plusieurs siècles », révèle Wilson. « Ce système est toujours d’actualité, mais à un degré encore plus élevé. »

Ces évolutions constantes n’étaient néanmoins pas du goût de tout le monde, en particulier des plus conservateurs. Dans les années 1340, l’auteur anonyme de la Chronique de Westminster s’offusquait de voir les Anglais passer « d’une difformité vestimentaire à une autre chaque année » et abandonner « l’honorabilité traditionnelle des vêtements longs et amples ». Ici, le terme « difformité » fait référence à la variété des types de confection qui se développaient à cette époque : « courts, serrés, disgracieux, coupés, lacés, attachés et boutonnés de partout, avec des manches et des étoles de surcots et des capuchons trop longs, et ce aussi bien dans leurs vêtements que dans leurs chaussures ». Ce travail, concluait-il, appartenait davantage aux « tortionnaires et aux démons qu’aux hommes ».

Dans les années 1340, le chroniqueur français Jean de Venette participa au concert d’indignations à l’encontre des vêtements masculins devenus, selon eux, trop courts et serrés, notant que les hommes ne pouvaient se pencher ou s’agenouiller sans montrer « leurs sous-vêtements et ce qu’il y avait dedans ».

LA COUR DE BOURGOGNE

Plus tard, au 15e siècle, les cours des ducs de Bourgogne, principalement établies dans les riches villes de Flandre (actuelle Belgique), étaient devenues le centre de la mode médiévale. En tant que plus grande région de fabrication de tissus en Europe occidentale, la Flandre menait les tendances vestimentaires. Philippe le Bon (1396-1467), le plus important des ducs bourguignons, fit du noir sa couleur caractéristique ; en la portant, il associait le style et le spectacle à l’expression du deuil de son père, tué en France en 1419.

Bien que le style personnel de Philippe pût sembler sobre, sa cour était quant à elle connue pour son extravagance, comme un lieu où les personnes les mieux vêtues d’Europe pouvaient se réunir afin d’arborer leurs plus belles tenues vestimentaires. À la cour, du sommet des coiffes coniques des femmes aux bouts pointus des chaussures des hommes, les silhouettes des vêtements masculins et féminins étaient allongées et pointues. Les doublets serrés du 14e siècle se transformèrent en une silhouette encore plus marquée, avec des tailles étroitement serrées et des épaules larges accentuées par l’ajout de rembourrage.

LA MODE CHEZ LES FEMMES