Trafalgar : quels furent les derniers mots de l'Amiral Nelson ?

Au pays, ses succès militaires se traduisirent par une renommée immense, notamment après la bataille du Nil, en 1798, qui porta un coup fatal à la tentative malheureuse de Napoléon Bonaparte de s’étendre en Égypte. « La Grande-Bretagne fut prise de Nelsonmania et on se mit à le célébrer au travers de statues, de tableaux, de gravures et de chansons, et à reproduire son portrait sur des plateaux à thé, des pichets, des boucles d’oreille, des broches, des éventails, des rubans et des châles », écrit l’historien Jenny Uglow. Jane Austen en personne y alla de son hommage, arborant temporairement pour marquer l’événement une « toque mamelouke » d’inspiration égyptienne évoquant un fez.

À l’époque où Nelson mena la flotte britannique lors de la bataille de Trafalgar, sa réputation était déjà scellée et sa célébrité confirmée. Quand la balle du tireur d’élite l’atteignit, Nelson était en train de commander trente-trois navires britanniques depuis le pont du HMS Victory, dont Thomas Hardy était le capitaine. Comme l’explique Andrew Lambert, Nelson tenait Thomas Hardy en « très haute estime » et avait grande confiance en lui.

Cela avait son importance, car Nelson et Hardy vécurent probablement ensemble dans une grande promiscuité tout en gérant des situations hautement dangereuses. La confiance était une question de vie et de mort et engendrait des liens personnels et professionnels étroits. Et cela valait pour la relation de Nelson et Hardy ; en 1797, Nelson se mit en danger, lui et son navire, la Minerve, pour aller secourir Hardy plutôt que de l’abandonner, en annonçant « Je ne perdrai pas Hardy ».

Mais à la fin, ce fut Hardy qui perdit Nelson.

L’amiral savait que le tir allait être fatal. Il se serait tourné vers Thomas Hardy et aurait dit : « Hardy, je crois qu’ils y sont enfin parvenus. » Selon William Beatty, après avoir été emmené dans la cale, Nelson aurait à plusieurs reprises, et avec impatience, demandé qu’on fasse venir Hardy : « Personne ne m’amènera HARDY ? Il doit être mort : il est sûrement anéanti. » Immédiatement après la mort de l’amiral, un autre capitaine écrivit : « Pauvre Hardy […], j’éprouve pour lui plus de compassion peut-être que la ténuité de nos liens ne le justifie. »

AMITIÉ ROMANTIQUE DANS LA MARINE BRITANNIQUE

Dans la Grande-Bretagne georgienne, le dernier souhait de Nelson, celui de recevoir un baiser sur son lit de mort, n’était pas inhabituelle. Andrew Lambert fait observer que Nelson aurait probablement déposé lui-même un baiser sur le front d’autres hommes à l’article de la mort en guise de réconfort. Dans l’espace exigu d’un navire de guerre, loin des amis et de la famille restés à terre, dans les moments de douleur et de peur, tout ce que l’on avait quand on était marin, c’était les autres marins. Andrew Lambert interprète ce baiser comme « un dernier contact humain ».