Jack Sheppard, le voleur le plus célèbre de Londres devenu héros du peuple

Le 16 novembre 1724, 200 000 badauds étaient rassemblés autour des potences de Tyburn, à Londres, pour assister à l’exécution de John Sheppard, surnommé « Jack », âgé de vingt-et-un ans. Cet ancien apprenti charpentier est devenu très connu dans l’Angleterre du 18e siècle. Selon l’historien Peter Linebaugh, il doit sa célébrité à ses évasions spectaculaires de prison, à une époque où la classe ouvrière britannique souffrait d’un système de justice pénale de plus en plus draconien.

Jack naquit en 1702 dans le quartier de Spitalfields, dans l’est de Londres, au sein d’une famille modeste de charpentiers. Son père mourut alors qu’il n’avait que quatre ans et sa mère éleva donc seule ses trois enfants. Une fois la majorité atteinte, Jack marcha dans les pas de son père, commençant à travailler en tant qu’apprenti charpentier. Petit, mais très robuste, il se montra rapidement habile pour manier les boulons et les verrous. Lui qui appréciait les beaux vêtements et les produits de luxe au-dessus de ses moyens était un habitué des tavernes de la ville et était souvent aperçu en compagnie de prostituées. Il emménagea d’ailleurs avec l’une d’elles, Elizabeth Lyon, plus connue sous le nom d’Edgeworth Bess (d’après sa ville natale). Selon la légende de Jack Sheppard, popularisée par l’écrivain anglais Daniel Defoe, c’est elle qui aurait fait dévier Jack du droit chemin et l’aurait fait tomber dans la délinquance. L’idée qu’une femme soit à l’origine de la ruine d’un homme était monnaie courante dans la littérature du 18e siècle. En réalité, Jack avait déjà commis des larcins avant de rencontrer Elizabeth.

Peu importent les raisons qui poussèrent Jack Sheppard dans cette voie, il était loin d’être seul à l’avoir fait. Avec l’expansion commerciale et coloniale débridée de la Grande-Bretagne, de nombreuses personnes issues de la classe ouvrière se sont retrouvées en marge de la société. Le vol et le banditisme étaient en plein essor. Des personnalités, comme le bandit de grand chemin Dick Turpin, ont gagné en notoriété en galopant à travers la campagne pour voler des calèches sur des routes reculées. Pendant ce temps, à Londres, le gangster Jonathan Wild a amassé une fortune colossale grâce au crime organisé, tout en opérant comme « attrape-voleurs » en donnant aux autorités le nom de ses semblables criminels qui ignoraient ou s’opposaient à sa propre organisation criminelle.

DES ENJEUX MAJEURS

S’il y avait beaucoup d’argent à faire en volant, les auteurs de ce délit prenaient toutefois un risque considérable. Dans l’Angleterre du début du 18e siècle, les délits liés à la propriété étaient plus sévèrement punis que ceux commis contre les personnes. Dans une société façonnée par l’ascension rapide de la bourgeoisie, la protection des biens était devenue un impératif pour l’État. Ainsi, les juges pouvaient prononcer des peines de mort pour un simple vol.