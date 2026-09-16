Qu’est-il arrivé aux enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine ?

Octavie n’était pas la première épouse de Marc Antoine ; le politicien se maria quatre fois au total. Mais Marc Antoine n’était pas un homme lié par la monogamie. En 41 av. J.-C., il fit la rencontre de Cléopâtre à Tarse, en actuelle Turquie. Peu après, il passa l’hiver à Alexandrie en compagnie de la reine, une décision qui allait mener à une installation permanente.

Peu après l’arrivée de Marc Antoine en Égypte, Cléopâtre donna naissance aux jumeaux, prénommés Alexandre Hélios, en référence au Soleil, et Cléopâtre Séléné, en référence à Lune. Bien qu’on en sache peu sur leur jeunesse, en 2012, l’égyptologue Giuseppina Capriotti a identifié les traits des deux jumeaux sur une statue en grès provenant du temple d’Hathor à Dendérah. On avait gravé sur cette sculpture de dix mètres de haut des étoiles. Un serpent enveloppe les enfants, l’un porte en auréole le Soleil et l’autre la Lune. Elle donna un troisième enfant à Marc Antoine, Ptolémée Philadelphe. Nous en savons peu sur la vie quotidienne des enfants, si ce n’est qu’ils eurent une enfance traditionnelle et privilégiée au sein du palais d’Alexandrie. Cléopâtre Séléné, ses frères et Antyllus, son demi-frère et l’héritier de Marc Antoine, reçurent une éducation fondée sur les arts libéraux et nouèrent des liens étroits avec Cléopâtre et Marc Antoine.

Les héritages publiquement annoncés par Cléopâtre et Marc Antoine pour leurs enfants firent lever quelques sourcils à Rome ; comment Marc Antoine pouvait-il redistribuer des territoires romains à ses enfants illégitimes comme si le système républicain de gouvernance n’existait plus ? Pourtant, en 34 av. J.-C., Cléopâtre et Antoine organisèrent une cérémonie, que l’on appela plus tard « donations d’Alexandrie », dont le but était de répartir l’empire oriental entre leurs enfants et Césarion lors d’un événement présomptueux qui vit l’est de la Méditerranée et des régions de l’Afrique du Nord être découpées.

Deux ans après que la nouvelle de la cérémonie infamante fut parvenue aux oreilles de Rome, Antoine divorça formellement d’Octavie. Cette séparation fut une annonce sans équivoque : les tensions entre Antoine et Octavien s’étaient transformées en inimitié. L’antipathie entre Antoine et Octavien culmina lors de la bataille navale d’Actium, en 31 av. J.-C., au large de la Grèce. Bien qu’Antoine et Cléopâtre aient disposé de plus de bateaux, ils perdirent cet affrontement décisif. Voyant la bataille perdue, Cléopâtre s’enfuit avec sa flotte royale, suivie d’Antoine, qui abandonna ses équipages.

Après la défaite dévastatrice du couple, Antoine se serait jeté sur son épée et Cléopâtre aurait opté pour la morsure venimeuse d’un aspic. On dit que le couple préféra mourir que d’être capturé par Octavien et de servir de trophées vivants. Leurs enfants n’auraient toutefois pas le luxe de ce choix.

LES DERNIERS OTAGES DE CLÉOPÂTRE

Après s’être assuré le contrôle de l’Empire, Octavien agit rapidement pour s’occuper de ce qu’il percevait comme des menaces, parmi lesquelles figuraient les enfants de Cléopâtre.

Alors qu’Alexandrie tombait, Cléopâtre donna de l’or à Césarion et l’envoya en Inde en passant par l’Éthiopie. Il n’y parvint jamais ; les forces d’Octavien le pourchassèrent et l’assassinèrent. Pendant ce temps, Antyllus, le fils d’Antoine, fut trahi par son précepteur, traîné hors d’un temple et tué.

À la suite de la mort de leurs parents, les jumeaux, ainsi que leur jeune frère Ptolémée, furent envoyés vivre à Rome. Les Romains avaient pour habitude de retenir en otage les enfants de ceux qu’ils avaient vaincus, mais les enfants de Cléopâtre étaient également appelés à jouer un rôle essentiel dans la mise en scène de la victoire romaine qu'Octavien souhaitait pour son triomphe.

L’Égypte fut annexée et transformée en province romaine, et Octavien se prépara alors à exhiber les jumeaux lors du triple triomphe évoqué plus haut l’année suivante. Fait notable, l’historien Dion Cassius ne mentionne pas le jeune Ptolémée Philadelphe parmi ceux qui défilèrent lors du triomphe, ce qui laisse penser qu’il mourut avant la procession rituelle. Après le défilé d’Octavien, les jumeaux allèrent vivre avec Octavie, sœur de l’empereur et, peut-être de façon quelque peu ignominieuse, ex-épouse d’Antoine.

Octavien maintint les jumeaux sous surveillance en les assignant à la demeure de sa sœur. Tout au long de son règne, Octavien, qui se ferait par la suite appeler Auguste, se présenta comme un père dévoué soucieux de sa famille comme de sa patrie. Au-delà de cette mise en scène paternelle, il s’agissait de montrer au public combien il avait été magnanime à l’égard des enfants d’Antoine, qui étaient à moitié romains, tout en les maintenant sous surveillance. Alexander Hélios mourut probablement jeune, dans les dix années environ qui suivirent son arrivée à Rome, mais Séléné, élevée par ses ennemis, allait suivre une tout autre voie.

CLÉOPÂTRE SÉLÉNÉ, DE PRISONNIÈRE À REINE

Séléné atteignit l’âge adulte dans le foyer turbulent d’Octavie aux côtés de Iullus Antonius. Des témoignages antiques relèvent sa beauté et son intelligence. Elle poursuivit son éducation parmi les enfants du foyer d’Octavie. De ses médecins personnels à ses vêtements raffinés en passant par ses poupées, elle fut élevée comme une Romaine.

Dans son ouvrage Cleopatra’s Daughter: from Roman Prisoner to African Queen, l’historienne Jane Draycott reconstitue la vie de Cléopâtre Séléné. L’autrice réévalue les sources littéraires consacrées à la fille de Cléopâtre et y confronte de nouveaux éléments artistiques et archéologiques. Pièces de monnaie et autels réexaminés à l’appui, Jane Draycott démontre que c’est Séléné qui refaçonna la dynastie ptolémaïque, ainsi que la mémoire de sa mère, de sorte qu’elles perdurent dans l’Afrique du Nord romaine.

Elle rencontra également son futur époux dans le foyer d’Octavie. Sous la République, on avait fréquemment fait héberger les otages issus de l’élite chez des aristocrates romains. Mais César, et Auguste à sa suite, poussèrent cette pratique à un tout autre niveau. L’historienne de l’Antiquité Elinor Grace Cosgrave a récemment écrit sur la façon dont Jules César se vante, dans sa Guerre des Gaules, d’avoir pris des centaines d’otages. Ces otages, souvent jeunes, étaient la garantie vivante de la soumission des royaumes étrangers ; ils étaient des symboles visibles de l’hégémonie romaine, et mettaient en évidence les effets « civilisateurs » de la culture romaine sur leurs ennemis étrangers.

Parmi les otages présents dans la maison d’Octavie se trouvait Juba II, l’enfant qui avait autrefois défilé lors du triomphe de César. Comme Jane Draycott le relève dans son livre, il « était une personne que nous qualifierions aujourd’hui d’Africain noir ».