Comment Rome est passée de la monarchie à la république dans le sang

Lucrèce comprit qu’elle ne pourrait ni témoigner du crime dont elle serait accusée ni défendre son honneur si elle mourait. Elle céda et Sextus la viola. Selon Tite-Live, la jeune femme, qui ne pouvait garder ce secret plus longtemps, raconta quelques jours plus tard ce qui s’était passé à son père, son mari et un ami de ce dernier, Lucius Junius Brutus.

Horrifié par le récit et la mort de Lucrèce, Brutus fit une promesse solennelle, telle que rapportée par Tite-Live : « Par ce sang si pur avant l'outrage royal, je jure et vous, les dieux, je vous en fais témoins, que moi, je chasserai d'ici Lucius Tarquin l'Outrancier, son épouse criminelle et toute leur progéniture, par le fer, le feu et tous les moyens en mon pouvoir et que je ne laisserai plus personne régner à Rome ».