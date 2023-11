Selon cette ancienne malédiction, des prêtresses israélites auraient bel et bien existé

Une nouvelle analyse suggère qu’un message vieux de 2 400 ans inscrit sur un morceau de poterie pourrait non seulement être le premier exemple connu d’une ancienne malédiction populaire, mais aussi la première preuve directe de l’existence de femmes prêtresses dans des temples juifs.

La nouvelle interprétation suggère cependant que le message serait en réalité une malédiction appelant le châtiment divin sur la personne coupable du vol de cette fameuse tunique. Et ce n’est pas tout : le message semble également ordonner à une autorité féminine du temple de mettre la malédiction à exécution.

« C’est la première fois que nous disposons d’un élément faisant une référence directe à l’existence d’une prêtresse, une femme, au sein d’un temple juif », révèle Gad Barnea , professeur d’histoire et de pensée juives à l’Université de Haïfa, en Israël, et auteur d’une nouvelle étude centrée sur l’inscription parue récemment dans la revue Religions.

L’inscription est rédigée sur une poterie brisée, appelée « ostracon » par les archéologues. Ces objets étaient souvent utilisés comme supports d’écriture avant que le papier ne devienne plus courant.

L’ostracon fut découvert dans les ruines du temple juif de l’île Éléphantine, construit au 6 e siècle avant notre ère, probablement par des réfugiés fuyant les invasions assyriennes et babyloniennes des royaumes d’Israël et de Juda . Certains spécialistes qualifient ces premiers temples juifs de « yahvistes », car leur culte différait parfois des pratiques juives ultérieures.

Les mots de l’inscription créent un certain rythme, ce qui, pour Barnea, indique qu’ils étaient probablement récités à haute voix, comme une incantation rituelle dans le temple.

Plus important encore, l’inscription d’Éléphantine utilise la forme féminine du verbe araméen signifiant « commander », ce qui laisse supposer que le rituel était placé sous l’autorité d’une femme dans la hiérarchie du temple, et non d’un homme.