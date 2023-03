Pessa’h : ces deux anciens empires ont façonné la Pâque juive

Chaque printemps, dans la période post-exil, le Temple de Jérusalem, de nouveau inauguré, bruissait des préparatifs de la fête. Les familles entraient dans l’enceinte du Temple et offraient leur animal sacrificiel. En guise de célébration, on chantait le Hallel, prière inspirée des Psaumes. Les animaux sacrificiels étaient mis à mort par les prêtres, retournés à la famille, puis cuisinés et éventuellement dégustés quelque part dans le temple.

Du temps de Jésus de Nazareth, au début du premier siècle de notre ère, Jérusalem était un centre de pèlerinage animé. L’Évangile selon Jean rapporte : « La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. » (Jean 11:55). Le nombre considérable de personnes qui se déversaient dans Jérusalem signifie qu’au temps de Jésus, le Temple, quoique toujours central dans les célébrations, ne constituait plus le cadre exclusif de la cérémonie de la Pâque juive. On dégustait probablement l'agneau pascal en privé, chez soi, dans toute la ville.

AU-DELÀ DU TEMPLE

Pour observer Pessa’h à la lettre, les Hébreux s’abstenaient de manger du pain au levain (fabriqué avec de la levure) durant la période du Chag Hamatzot, la Fête du pain sans levain. De même que l’agneau rôti, le pain azyme est un des aliments au cœur du séder. Ces deux denrées correspondent aux instructions données dans l’Exode.

De nombreux rituels pascaux virent le jour dans la période post-babylonienne. D’abord transmis par la tradition orale, ils furent couchés sur le papier dans la Mishna aux 1er et 2e siècles de notre ère. La Mishna comporte une section dédiée à différents plats servis lors d’un séder et à ce qu’ils symbolisent. Le pain azyme et l’agneau rôti sont au cœur du repas. Quatre verres de vin doivent également être servis. Le charoset, une pâte de fruit mêlée à du vin et à des noix, compose également le séder et symbolise le mortier dont les esclaves se servaient pour construire les monuments et les villes du Pharaon. Le maror, une herbe amère, rappelle les larmes et la douleur causées par l’exil et l’asservissement.