Cette synagogue abritait l’une des plus anciennes versions de la Bible en grec

Oubliée depuis longtemps, conservée à l’abri dans une ancienne synagogue en Égypte, une riche collection de documents n’attendait que d’être découverte. Mais comment est-elle arrivée là ?

Après la conquête arabe de l’Égypte au septième siècle, on fonda une nouvelle capitale : Fostat. Cette ville se trouvait un peu au sud de l’endroit où l’on fonderait Le Caire trois siècles plus tard. Fostat se développa autour d’une forteresse romaine confisquée aux Byzantins, là où la vallée du Nil se déploie pour former le delta du même nom. Bientôt, divers groupes ethniques s’installèrent là, parmi lesquels une communauté juive.

La plus ancienne synagogue préservée de Fostat se tient encore dans le quartier copte, au cœur du Vieux-Caire. La création de la synagogue Ben Ezra remonte à la fin du neuvième siècle au moins, lorsqu’une église copte dédiée à saint Michel fut vendue à des membres de cette communauté juive et convertie en synagogue. Elle porte le nom d’Abraham ibn Ezra, érudit juif espagnol du Moyen Âge. Traditionnellement, les synagogues intègrent dans leur architecture une archive ou un espace de rangement dissimulé que l’on appelle gueniza. La gueniza sert à conserver les manuscrits ou les textes liturgiques sacrés qui ne sont plus utilisés mais qui ne peuvent pas être détruits car ils mentionnent le nom de Dieu. On appelle shemot (« noms ») ces documents.

Dans le cas de la synagogue Ben Ezra, qui fut reconstruite et rénovée au fil des siècles, la gueniza se trouvait à l’étage supérieur auquel on accédait par une échelle traversant une ouverture située en hauteur dans le mur qui est encore visible de nos jours. En règle générale, quand une gueniza est pleine, son contenu est soigneusement enterré. Mais à Ben Ezra, bien que certains rouleaux et parchemins aient été retirés et enfouis lors de travaux de rénovation, la majorité sont restés intacts, certains pendant mille ans.