Des épées romaines vieilles de 2 000 ans retrouvées dans une grotte de la mer Morte

Trois des quatre épées en fer semblent être des spathas, de longues épées plates à double tranchant utilisées par la cavalerie romaine et, plus tard, par les troupes d’infanterie. D’une longueur d’environ 60 cm, chacune de ces épées est munie d’un manche et d’une garde en bois, bien que de style et de qualité de fabrication différents. Les chercheurs estiment que ces armes datent au plus tôt de la fin du 1er ou du 2e siècle de notre ère.

La quatrième épée, d’une longueur d'environ 46 cm, est dotée d’un pommeau métallique distinctif en forme d’anneau, un modèle que l’armée romaine reprit largement plus tard, au cours des 2e et 3e siècles de notre ère, en s’inspirant des armes de leurs ennemis étrangers.

Si l’on en croit les dates estimées des épées, elles furent probablement cachées dans la grotte du désert de Judée au cours du 2e ou du 3e siècle, à une époque où les troupes romaines mettaient un terme sanglant à une série de soulèvements juifs et où l’empire entrait dans une période de chaos politique.

Il est très probable que la dernière insurrection juive, connue sous le nom de révolte de Bar Kokhba, de 132 à 135 de notre ère, soit l’événement à l’origine de la dissimulation de ces armes, affirme Eitan Klein, directeur du projet d’étude du désert de Judée de l’AAI et directeur adjoint de l’unité de prévention du pillage des antiquités. Klein révèle également que des preuves indiquent que les rebelles et leurs familles utilisèrent bel et bien plusieurs grottes dans la région au cours de cette révolte. Une fouille ultérieure de la grotte des épées, dirigée par Klein, a permis de révéler des objets datant du début de l’âge du cuivre (4 000 à 3 000 avant notre ère), ainsi qu’une pièce de monnaie en bronze datant de la période de la révolte de Bar Kokhba.