Que révèlent les manuscrits de la mer Morte sur les origines du christianisme ?

La découverte des manuscrits de la mer Morte en 1946 est considérée comme la plus grande découverte de manuscrits des temps modernes. Environ 100 000 fragments de 900 manuscrits, datant du troisième siècle avant J.-C. à 68 après J.-C., ont été découverts dans des pots d’argile dissimulés dans onze grottes de la région de Qumrân, en Cisjordanie, près de la mer Morte. La plupart des spécialistes s’accordent à dire qu’ils ont été écrits et copiés par une secte juive mystique connue sous le nom d’esséniens.

Comprenant tous les livres de l’Ancien Testament ( à l’exception du livre d’Esther ) ainsi que des manuscrits sectaires, ces manuscrits sont extrêmement importants dans la foi juive. Et comme le christianisme est fondé sur le judaïsme, ces écrits nous renseignent également sur les premiers fondements du christianisme. Pourtant, Jésus n’y est aucunement mentionné puisque la plupart de ces manuscrits ont été rédigés avant que Jésus n'ait commencé son ministère. Quel est alors le lien entre les manuscrits de la mer Morte et les débuts du christianisme ?

Les manuscrits de la mer Morte nous ont donné accès à des descriptions de la culture et de l’histoire de l’Israël du premier siècle, ce qui a permis aux chercheurs de reconstituer le monde de Jésus. Sur plus de 900 manuscrits, 700 sont des écrits non bibliques qui révèlent des détails de l’époque, dont les règles de la communauté, l’organisation et la stratégie militaires, et les prières quotidiennes. Ils décrivent par exemple les lavages rituels pratiqués par les communautés juives, ce qui permet de comprendre le rôle du baptême apparu au début du christianisme (à la manière de Jean le Baptiste).