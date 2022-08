Qui a écrit les manuscrits de la mer Morte ?

On estime que les manuscrits de la mer Morte sont âgés d’environ 2 000 ans. Si leur authenticité ne fait aucun doute, le mystère de l’identité des personnes qui les écrivirent persiste, et ce, malgré les nombreuses théories proposées depuis leur découverte.

PREMIÈRES THÉORIES

La théorie la plus courante des spécialistes est de dire que ce sont les esséniens, une secte juive monastique qui vivait dans un complexe désertique voisin connu en arabe sous le nom de Khirbet Qumrân (ruines de Qumrân), qui rédigèrent les manuscrits. Cette idée a été avancée par Roland de Vaux, un archéologue français qui, avec une équipe internationale, a fouillé le site de Qumrân entre 1952 et 1957. Plusieurs facteurs l’ont mené à cette conclusion.

Flavius Josèphe, un historien romain et juif du 1er siècle qui aurait connu les esséniens, écrivit à leur sujet dans son livre Antiquités judaïques. Des millénaires plus tard, De Vaux a fait le lien entre les descriptions faites par Josèphe et celles des habitants de la région qui figurent dans les manuscrits. Les similitudes sont par exemple la vie en communauté, le port de vêtements en lin et le bain rituel.

Josèphe écrivit notamment qu’à la cinquième heure, après « s’être vêtus de voiles blancs, ils se [baignèrent] ensuite le corps dans de l’eau froide ». De Vaux et son équipe ont fouillé un certain nombre de mikva’ot (le pluriel du mot hébreu mikveh) sur le site : ces bains rituels contenaient environ 320 litres « d’eau vive », de l’eau de pluie ou de mer qui n’avait pas été stockée, permettant aux membres de s’immerger à des moments précis de la journée. Face à ces comparaisons, il est difficile de dire que ces rituels ne confirment pas que les esséniens et les habitants de la région étaient un seul et même groupe.