Découverte d’une langue inconnue sur une tablette d'argile

Le scribe qui a écrit cette tablette en langue de Kalašma a enregistré les instructions et récitations d’un rituel observé dans cette région. « Il est d’ailleurs possible que personne dans la région de Kalašma n’ait jamais mis par écrit les étapes de ce rituel », précise Daniel Schwemer. En écrivant sur les coutumes et croyances des confins de l’empire, ce dernier se nourrissait d’une incroyable diversité linguistique et cultuelle.