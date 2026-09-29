Y avait-il des ours polaires dans les arènes de Rome ?

Une référence étrange et intrigante apparaît dans les écrits d’un poète romain du Ier siècle : il y décrit un affrontement entre des ours et des phoques, ou, selon ses termes, des « veaux marins », dans le Colisée. Or, seuls les ours polaires sont connus pour chasser les phoques. Une question se pose donc, à laquelle aucun chercheur moderne n’a encore apporté de réponse définitive : comment ces ursidés de l’Arctique ont-ils pu se retrouver au cœur de l’Empire romain ?

Un indice permettant d’éclaircir ce mystère a récemment émergé dans le premier ouvrage en langue anglaise consacré à la Scandinavie à l’époque romaine, The Northern Routes to Kingship, de Dagfinn Skre. L’auteur y replace la Suède, la Norvège et le Danemark dans la périphérie du monde romain et montre que le Danemark ne se trouvait qu’à environ quatre semaines de marche de la frontière de l’Empire. De plus, l’armée romaine recrutait déjà dans cette région à la fin du Ier siècle apr. J.-C. Les réseaux commerciaux et logistiques nécessaires à la circulation d’animaux exotiques, très recherchés pour les spectacles romains, existaient donc déjà.

J’ai contacté Michael Kulikowski, professeur de lettres classiques à l’université Penn State, qui a commenté les travaux de Skre dans la London Review of Books, afin d’en savoir plus sur la façon dont des ours polaires auraient pu finir sur le sable de l’arène la plus célèbre de Rome.