Archéologie : où mener les prochaines fouilles ? L'intelligence artificielle a peut-être la réponse

De nombreux sites sont en train de disparaître dans le monde à mesure que le niveau des mers augmente, que la végétation gagne du terrain ou en perd et que les humains construisent et migrent, détruisant ou abandonnant ainsi de précieux vestiges historiques.

« Nous disposons de très peu de temps pour documenter la Terre et tout ce qui existe sous sa forme actuelle avant qu’elle ne change fondamentalement », prévient Chris Fisher, archéologue de l’Université d’État du Colorado.

Selon Sarah Parcak et Chris Fisher, les juges ont choisi l’équipe Black Bean car leur approche était facile à répliquer, mais également en raison de sa méthode créative consistant à combiner plusieurs ensembles de données dans son analyse.

« On pourrait presque soumettre leurs aperçus PDF au Journal of Archaeological Science, s’étonne Sarah Parcak. Leur processus a fini par ressembler de très près à celui des spécialistes de la télédétection. »

DÉFIS ÉTHIQUES ET SOUCI DES PEUPLES AUTOCHTONES

Si Sarah Parcak et Chris Fisher pensent que des compétitions telles que celle-ci ont le pouvoir de démocratiser l’archéologie, de permettre à des non-spécialistes du monde entier d’aider à préserver l’histoire, d’autres experts mettent en garde quant aux risques d’exploitation.

Après l’annonce du défi par OpenAI plus tôt cette année, des critiques ont attiré l’attention sur le fait que l’entreprise n’avait pas consulté les groupes autochtones amazoniens vivant près des zones ciblées qui pourraient avoir des opinions différentes concernant le traitement à réserver à leurs sites archéologues et à leur patrimoine. Ces individus pourraient également s’opposer au fait que des techniciens non formés explorent en détail des données géographiques concernant leurs habitations, leurs communautés et leur histoire.

OpenAI avait déjà été critiquée pour avoir popularisé l’IA générative, une forme d’intelligence artificielle capable de créer son propre contenu qui a soulevé des questions plus larges concernant les normes éthiques dans ce secteur d’activité. Les parents d’un adolescent de 16 ans qui utilisait la version gratuite de ChatGPT comme confident avant de se suicider ont intenté un procès à OpenAI pour mise en danger « de mineurs et d’autres usagers vulnérables sans mise en œuvre de dispositifs de sécurité », ainsi qu’on peut le lire dans la plainte. (OpenAI a réagi à ce drame dans une note de blog dans laquelle l’entreprise annonce constituer un groupe consultatif dédié à la santé mentale et « améliorer en continu la façon dont [ses] modèles répondent aux interactions sensibles »).

À l’annonce de la compétition, le ministère brésilien des Peuples autochtones a exigé qu’OpenAI suspende la compétition jusqu’à ce que ses objectifs soient clarifiés, selon Science. Un porte-parole d’OpenAI a confié à National Geographic que l’entreprise continuait de se conformer aux lois locales et à dialoguer avec les institutions du pays et que toutes les données utilisées par les participants étaient déjà publiques. Sarah Parcak a ajouté que les ensembles de données proposés aux concurrents ne concernaient aucune zone connue pour abriter des groupes autochtones.

L’équipe lauréate a annoncé à National Geographic qu’elle prévoyait de partager son travail avec des archéologues et des géologues afin d’affiner son modèle prédictif, mais qu’elle ne prévoyait pas d’envoyer des humains visiter en personne les soixante-sept sites couverts. « Avant de faire quoi que ce soit, nous réfléchirions consciencieusement à la façon de ne pas perturber les humains présents dans la zone », affirme Yao Zhao.

Sarah Parcak et Chris Fisher disent s’attendre à voir davantage d’entreprises privées, notamment celles des domaines de l’IA et de l’apprentissage automatique, lancer des compétitions similaires alors que les financements fédéraux pour l’archéologie s’assèchent.

« Notre discipline doit se poser des questions qui ne font pas plaisir sur l’endroit où elle est prête à aller pour obtenir des financements », même si cela implique de collaborer avec des géants technologiques de la Silicon Valley.