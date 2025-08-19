À quoi ressemblaient les pharmacies au Moyen Âge ?

Les épidémies de peste et les maladies n’étaient pas étrangères aux Européens du Moyen Âge. Lorsqu’ils souffraient de problèmes de santé, ils se comportaient de la même manière que nous le faisons aujourd’hui. Ils se tournaient vers la médecine pour un remède ou, du moins, pour apaiser leur douleur. Ils achetaient, ingéraient ou appliquaient des soins qui nous sont encore familiers : potions, onguents et autres pilules.

La chimie de tels médicaments était cependant très différente. Ils étaient faits à partir de substances naturelles que l’on pensait dotées de propriétés curatives, voire miraculeuses. On retrouvait parmi elles des pierres précieuses ; l’agate était un remède pour les maladies oculaires et le jaspe permettait de lutter contre les hémorroïdes. Les produits dérivés d’animaux ou d’humains étaient populaires : ongles, urine, sang. Mais, par-dessus tout, une grande variété de plantes.

La pharmacopée écrite par le médecin grec Dioscoride, De Materia Medica, circulait largement dans le monde occidental ainsi que dans les mondes arabes et musulmans du Moyen-âge. On y retrouvait les descriptions botaniques et les applications médicinales de centaines de plantes. Certaines étaient associées à une grande variété de propriétés curatives. Selon Dioscoride, les plantes de la famille des cyclamens pouvaient être transformées en potions pour traiter tous les maux, de la jaunisse et des maux de tête jusqu’à la constipation, les engelures, l’acné et l’alopécie. Les épiciers (spezialii en italien) entretenaient une étroite relation avec les apothicaires car on pensait que certaines des épices qu’ils échangeaient avec l’Orient avaient des vertus médicinales. La cannelle et l’anis, par exemple, étaient utilisées pour traiter la mauvaise haleine.