Vlad l’Empaleur : derrière le prince sanguinaire, l’ombre de Dracula

Malgré cela, Vlad III n’aurait pu qu’être une simple note de bas de page dans l’histoire du Moyen-âge, sans un ouvrage publié en 1820. Écrit par William Wilkinson, consul britannique en Valachie, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia: With Various Political Observations Relating to Them (Un compte-rendu des principautés de Valachie et de Moldavie et observations politiques variées s’y rapportant) se plonge dans l’histoire de la région et mentionne le tristement célèbre seigneur de guerre, Vlad l’Empaleur.