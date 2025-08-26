Sous la Tour de Londres, de nouvelles fouilles révèlent un passé médiéval enfoui

Les archéologues, annonce Alfred Hawkins, « ont découvert des éléments qui racontent presque tous les aspects de la vie humaine », allant des bijoux aux éclats de vitraux, en passant par des fragments d’une grande rareté de linceul funéraire. Les textiles sont délicats et difficiles à préserver, même à dessein. En temps normal, ils ne survivent que dans des conditions anaérobiques. Il semblerait que les archéologues aient été chanceux : les fragments se trouvaient dans l’argile. « Ils n’auraient pas dû nous parvenir dans cet état [de conservation] », s’émerveille Alfred Hawkins. De plus amples examens nous en diront plus sur leur tissage et sur la qualité du tissu, et viendront étoffer les connaissances des pratiques funéraires de l’époque.

Alfred Hawkins ajoute que les archéologues ont également mis au jour « vingt-deux individus articulés et une quantité importante de chair » qui remonterait aux 13e ou 16e siècles. Des indices suggèrent qu’un grand nombre de ces personnes étaient de la noblesse. Beaucoup semblent avoir été enterrées dans des cercueils plutôt que dans des linceuls, qui étaient plus communs. Et il semblerait que les inhumations les plus profondes se trouvaient originellement à l’intérieur d’une ancienne version de la chapelle, ce qui indiquerait également une certaine importance sociale. « Traditionnellement, plus on était enterré près de l’église, plus on était quelqu’un d’important. Et si l’on était enterré à l’intérieur, alors on était quelqu’un de beaucoup plus important, et sous l’autel, on était la personne la plus haut placée socialement », explique Alfred Hawkins.

L’une des découvertes les plus incroyables a été faite parmi les inhumations les plus profondes, et donc les plus anciennes : deux jarres d’encens qui auraient été fabriquées entre 1150 et 1250. Une telle trouvaille est d’une exceptionnelle rareté. « Les objets funéraires ne se faisaient pas vraiment dans l’Angleterre médiévale », déclare Alfred Hawkins. Elles n’étaient tout bonnement pas une pratique culturelle courante à l’époque et de similaires « pots de tombes » n’ont été découverts que deux fois auparavant dans la région, à Oxford et en Écosse. Cette découverte suggère que l’individu serait venu du nord de la France ou du Danemark, où les objets funéraires étaient plus courants. Si les fragments de charbon contenus dans les jarres sont suffisamment gros, les Historic Royal Palaces pourraient être en mesure de demander à un archéobotaniste, spécialiste des restes de plantes anciennes, de reconstituer l’encens. LES SECRETS DE LA VIE MÉDIÉVALE DANS LA TOUR DE LONDRES

Les documents historiques sont de riches sources d’informations sur le Londres médiéval, la tour de Londres et ses résidents. Mais l’archéologie peut venir combler d’importantes lacunes. « Nous savons ce qui était échangé et commercé à Londres, mais cela ne nous apprend pas vraiment ce que mangeaient les individus, ou sur les différences de régimes alimentaires en fonction du statut social », souligne Katherine French.

« L’histoire humaine que renferment les os manque aux connaissances que l’on a de la tour depuis un long moment, car très peu ont été mis au jour et analysés », ajoute Richard Madgwick, archéologue scientifique de l’université de Cardiff ; il fait partie de l’équipe chargée d’analyser les vestiges. « Cela nous donne un niveau de résolution assez fin en termes de provenance de ces personnes, de ce qu’elles consommaient et de leur état de santé par le passé. »

Le projet a commencé avec une tranchée test, creusée en 2019 pour évaluer le site. L’équipe a découvert les restes de deux individus, qui ont été transférés à l’université de Cardiff, où les chercheurs ont eu recours à plusieurs méthodes pour étudier les ossements. Une analyse macroscopique des os a révélé des informations comme l’âge, le sexe, et leur état de santé générale. Une analyse isotopique leur en a appris plus.

« Les analyses isotopiques sont une science complexe, mais le principe est assez simple », commence Richard Madgwick. « Ce que l’on mange, où on le mange et comment on le mange, tout cela constitue notre identité. » La nourriture et les boissons laissent des traces chimiques partout sur nous, sur nos cheveux, nos dents et nos os. Les différents paysages ont, eux aussi, différentes compositions chimiques. Londres, par exemple, contient un certain taux de soufre et de strontium. Cela permet aux archéologues de se représenter où aurait vécu un Londonien du Moyen Âge et ce qu’il aurait mangé.

L’équipe de Cardiff a découvert que l’un des individus dont la sépulture a été mise au jour était une femme âgée d’entre trente et quarante ans, morte entre 1480 et 1550. Elle était probablement assez aisée, étant donné qu’elle était enterrée dans un cercueil et avait une alimentation riche qui comportait du sucre, un ingrédient alors rare et onéreux. Les traces chimiques retrouvées dans ses dents indiquent qu’elle ne provenait pas de Londres et avait habité à au moins deux autres endroits, probablement la péninsule du Sud-Ouest de l'Angleterre, à Cornwall ou Devon, ou même au Pays de Galles.

Le deuxième individu était un jeune homme qui vivait à Londres à peu près à la même période. Il aurait été en âge d’être un apprenti et venait peut-être du Nord, mais proche de Londres, comme le comté du Kent. Les chercheurs ont trouvé des preuves de stress infantile important. Son régime n’était pas de celui des riches et il a très probablement été enterré dans un linceul. Mises bout à bout, ces découvertes suggèrent une diversité des vies présentes à la tour de Londres. Rien ne laisse croire que ces individus soient morts à la suite de violences ; ils étaient sûrement des fidèles de la paroisse. DES TRACES DE LA PESTE NOIRE

Les travaux de fouilles effectués en 2019 n'étaient qu'une première étape. L’équipe de Cardiff devra à présent mener les mêmes examens sur les dépouilles découvertes dans les fouilles les plus récentes. « Jusqu’alors, nous avons ces deux belles biographies », déclare Richard Madgwick. « Cela nous informe sur les dynamiques de mouvements de populations et des trajectoires de vie de ceux qui étaient enterrés dans la tour. Mais ce sera réellement exaltant de voir si ces deux individus étaient des anomalies, ou si nous allons découvrir une variété de modes de vie parmi les dépouilles enterrées sous la chapelle. »

Les chercheurs tentent de déterminer d’où venaient les ouvriers de la tour de Londres. « C’est l’une de ces grandes questions : est-ce que la communauté de la tour de Londres était une communauté ? Ou était-ce un groupe de personnes qui venaient de plusieurs endroits et de partout à la fois ? » se demande Alfred Hawkins.

La composition de la communauté de la tour de Londres rend ce projet particulièrement intéressant car les chercheurs tentent essentiellement de déterminer ce qu’était une communauté de classe moyenne, avance Katie Faillace, anthropologue dentaire et bioarchéologue ; elle fait partie de l’équipe scientifique de Cardiff. Bien que plusieurs individus aient été enterrés dans des cercueils, la plupart « des personnes qui y sont enterrées ne faisaient pas partie de l’élite. Il s’agit d’une classe moyenne que nous n’avons pas souvent l’occasion d’étudier en archéologie. » Les analyses dentaires révèleront elles aussi des informations sur l’alimentation de la population. Les fouilles ont mis au jour des dépouilles de jeunes enfants, illustrant le taux brutal de mortalité infantile de l'époque, et montrant sous un nouveau jour la vie de famille à la tour de Londres.

L’un des autres points sur lesquels les analyses seront en mesure de nous en dire plus est si oui ou non certains de ces individus sont morts de la peste noire, qui a ravagé Londres au début de l’an 1348. « Nous avons une collection de sept inhumations pratiquées vers le milieu du 14e siècle qui semblent avoir été précipitées », explique Alfred Hawkins. Si les analyses ADN trouvent des traces de la bactérie yersinia pestis, cela rendra ces inhumations particulièrement intéressantes. Les Londoniens médiévaux s’étaient vite rendu compte que les morts de la peste devaient être traités différemment des autres ; les autorités ont créé des fosses communes d’urgence dédiées aux victimes. Deux d’entre elles se trouvaient près de la tour. Les personnes enterrées sous Saint Pierre ad Vincula et non dans les fosses communes de la peste revêtent un grand intérêt pour les chercheurs : elles pourraient avoir été les premières victimes de la peste noire. Si tel est le cas, cette découverte fournirait un aperçu de ce qu’était la vie londonienne au début de l’épidémie.

Les vestiges des fouilles de 2025 sont en cours de transfert vers l’université de Cardiff pour être examinés au cours des prochains mois. Les dépouilles seront ensuite réenterrées dans la crypte de Saint Pierre ad Vincula.