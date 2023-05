Cette bataille ne dura qu'un jour, mais suffit à changer le destin de l’Angleterre

En plaçant des Normands parlant le français à presque tous les postes de pouvoir du pays, Guillaume faillit bien faire disparaître la langue anglaise. L’anglais ne réapparut qu’au 14e siècle, lors du règne d’Édouard III ; et il fallut attendre le 17e siècle pour qu’il soit utilisé de nouveau dans les comptes rendus légaux. Toutefois, des mots français et latins se sont frayé un chemin dans l’anglais contemporain ; des mots comme « judge », « jury » et « evidence » en sont des exemples.

Les Normands ont également introduit en Angleterre le style architectural roman, inspiré par les Romains, et ce dans le but de créer un empire puissant. Au nombre de leurs imposants édifices, tout en arches arrondies et en énormes piliers cylindriques, on comptait 500 à 1000 châteaux, un type de bâtiment qui n’existait pas, ou presque pas, avant la conquête normande et qui fut un élément vital dans la mainmise des Normands sur ce territoire. Certains édifices frappants de cette période sont d’ailleurs encore visibles. C’est le cas des cathédrales de Durham et de Winchester, de l’abbaye St. John à Colchester, des châteaux de Rochester, de Norwich et de Colchester, et des fortifications de la tour de Londres

LA FIN D’UNE ÉPOQUE

À la mort de Guillaume en 1087, ses enfants se disputèrent au sujet de la division du royaume. Un de ses fils, Henri Ier, parvint à accaparer le pouvoir et à préserver l’unification du royaume. Il désigna son fils, Guillaume Adelin, comme héritier. Mais en 1120, ce dernier trouva la mort en mer lors d’un naufrage. Il avait nommé sa fille Mathilde comme successeuse, une décision impopulaire. En 1135, la mort d’Henri Ier déclencha une crise de succession et Étienne de Blois s’empara du trône et se fit couronner roi. Mathilde résista et l’ordre public s’écroula en Angleterre, ouvrant une période que l’on appelle « l’Anarchie ».

En 1154, l’installation sur le trône d’un nouveau monarque, Henri II, marqua la fin du règne normand.