Les origines anciennes des signes du zodiaque

Nombreux sont ceux qui trouvent du confort dans les étoiles, se reposant sur les horoscopes pour dénouer les énigmes de leur personnalité et prévoir ce qui les attend. Bien que les signes du zodiaque et les horoscopes semblent modernes, l'astrologie a profondément façonné les civilisations pendant des millénaires, malgré les critiques des sceptiques qui mentionnent son manque de preuves empirique et de rigueur scientifique. Voilà pourquoi ce domaine reste un outil puissant pour ceux qui sont en quête de conseils dans un monde imprévisible.

LES ORIGINES ANCIENNES DES HOROSCOPES

La pratique de l'astrologie apparut pour la première fois en Mésopotamie au deuxième millénaire avant J.-C. Dans la ville de Babylone, les étoiles et les planètes étaient utilisées pour interpréter les présages des dieux, d'après Jasmine Elmer, classiciste et spécialiste du monde antique basée au Royaume-Uni.

Cependant, seulement certaines personnes étaient considérées comme qualifiées pour livrer ces interprétations. Les prêtres babyloniens avaient pour mission de détailler l'impact des corps célestes sur la société, en particulier le roi et l'état. C'est ce que montre l'Enuma Anu Enli, une série de soixante-dix tablettes cunéiformes contenant environ 7 000 présages célestes.

Les Babyloniens développèrent douze signes astrologiques, certains furent plus tard implantés dans le zodiaque occidental. Cependant, ce furent les Grecs anciens qui nommèrent les douze signes stellaires après des constellations et qui les associèrent à des dates spécifiques en fonction de leur alignement sur l'orbite du Soleil. Ces signes sont le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. De plus, le mot « zodiaque » provient d'une phrase grecque zōdiakos kyklos, qui signifie « cercle des animaux ».

Malgré les contributions des Grecs concernant l'astrologie, les horoscopes n'étaient pas très répandus en Grèce antique. Au contraire, on utilisait plutôt les étoiles pour converser avec les dieux à travers la divination, « ce qui représente n'importe quel genre de pratique rituelle qui concerne une conversation avec les dieux », explique Elmer. Au fur et à mesure, l'astrologie babylonienne, qui interprétait les événements célestes, fusionna avec les pratiques divinatoires grecques. Cette fusion mena au développement des horoscopes plus personnalisés que l'on connaît aujourd'hui.

Claudius Ptolemy, un astrologue et astronome d'Alexandrie, en Égypte, établit les bases de l'astrologie occidentale dans son texte Tetrabiblos, mettent l'accent sur l'aspect individuel de l'interprétation astrologique. C'est là que le concept d'horoscopes personnels, ou l'idée selon laquelle des individus peuvent lire et interpréter les étoiles pour en apprendre plus sur leur propre vie, vit le jour.

Alors que le zodiaque occidental est largement reconnu, les autres pratiques culturelles ont également façonné l'astrologie dans le monde. L'astrologie indienne incorpore les croyances et les pratiques Hindou anciennes, offrant une perspective unique des influences célestes. L'astrologie chinoise, tirant ses origines de la philosophie taoïste, assigne des signes d'animaux en fonction de l'année de naissance, influençant les pratiques culturelles et les croyances sociétales.

DES PRÉDICTIONS DE LA COUR AUX RECHERCHES ALCHIMIQUES

Pendant le Moyen Âge, l'astrologie se répandit et influença de manière significative les décisions quotidiennes. Elle était non seulement pratiquée par les docteurs, les astronomes et autres professionnels scientifiques, mais elle jouait aussi un rôle crucial dans le rôle de l'alchimie, le précurseur proto-scientifiques de la chimie.

Dans l'Europe du 14ᵉ siècle, les astrologues étaient souvent présents dans les cours royales, où ils offraient régulièrement des horoscopes personnels aux monarques. Cette pratique était si répandue que le roi Charles V commanda la traduction des textes astrologiques. Cependant, la réputation de l'astrologie changea pendant le 15ᵉ siècle avec les procès en Angleterre, où elle devint associée avec la sorcellerie et le paganisme. Par conséquent, certains monarques commencèrent à se distancer des horoscopes individuels.