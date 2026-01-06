Existe-t-il des preuves archéologiques de la chute des remparts de Jéricho ?

Jéricho était dotée d’une série de remparts, peut-être destinés à protéger la ville, ainsi que d’une tour en pierre dont la fonction demeure une énigme. Au Néolithique et au début de l’âge du bronze, Jéricho connut plusieurs périodes de destruction et d’abandon, mais les découvertes archéologiques montrent qu’elle semble avoir été toujours reconstruite. Des archéologues sont parvenus à établir cela en s’appuyant sur la datation des murs de la ville ; on érigeait de nouveaux murs des années après la destruction des précédents.

La ville de Jéricho atteignit son apogée au milieu de l’âge du bronze, qui dura de 2000 à 1500 av. J.-C. environ. Jéricho faisait partie de la civilisation cananéenne, un ensemble culturel ancré dans la région du Levant que l’on appelle Canaan. « Il s’agit d’une civilisation marchande. Elle entretient des liens très étroits avec l’Égypte et le monde méditerranéen dans son ensemble. C’est un endroit prospère et florissant », explique l’archéologue Felicity Cobbing, directrice générale et conservatrice du Fonds d’exploration de la Palestine.

À un moment donné, vers la fin de l’âge du bronze moyen, Jéricho fut le théâtre d’une calamité majeure : la ville antique fut anéantie. Personne ne sait exactement ce qui se produisit, mais l’événement en question précipita Jéricho dans une période de moindre importance.

CE QUE LA BIBLE DIT DE LA DESTRUCTION DE JÉRICHO

La Bible propose une explication. À la mort de Moïse, Josué lui succéda en tant que chef des Israélites.

Sous le commandement de Josué, les Israélites envahirent la région de Canaan, que Dieu leur avait accordée en échange de leur dévouement envers lui et envers sa parole. Il ordonna également à Josué et aux Israélites de « chasser de devant [eux] les Cananéens ».

Comme le rapporte le Livre de Josué, les Israélites ciblèrent et encerclèrent la ville cananéenne fortifiée de Jéricho six jours durant. Le septième jour, ils firent retentir des cornes de bélier, crièrent et alors, par un miracle divin, les murs de Jéricho se seraient écroulés. Les Israélites mirent ensuite la ville à sac, la brûlèrent et « dévouèrent par interdit, au fil de l’épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes ».

Les chercheurs situent l’augmentation de la présence israélite à Canaan vers l’an 1200 av. J.-C. Pour valider le récit biblique, l’archéologie moderne devrait prouver que les murs de Jéricho sont tombés peu ou prou au même moment.

CE QUE LES ARCHÉOLOGUES ONT APPRIS SUR LA VILLE ANTIQUE

Depuis le 19e siècle, Tell es-Sultan est identifié comme le site où se trouvait la Jéricho antique. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion en raison de son emplacement au sein de la vallée du Jourdain et de la présence d’une source naturelle dont la Bible affirme qu’elle se trouvait près de la ville.