Ce que l’on sait sur le meurtre de la jeune fille d’Yde

Les momies des tourbières ont la particularité d’être souvent très bien conservées, ce qui permet aux experts d’entrer plus facilement dans leurs histoires. C’est le cas de l’homme de Tollund, disparu il y a plus de 2 400 ans et dont on distingue encore les plis du visage. La Doncella en est aussi un exemple probant, jeune inca enterrée vivante à plus de 6 000 mètres d’altitude il y a plus de 500 ans lors d'un sacrifice rituel dans la cordillère des Andes, son état de conservation est particulièrement remarquable.

Parmi ces momies spectaculaires, on trouve la jeune fille d’Yde. Découverte le 12 mai 1897 par deux ouvriers, Hendrik Barkhof et Willem Emmens, elle est exhumée près du village éponyme situé dans la province de Drenthe aux Pays-Bas. Ce qui frappe au premier regard, c’est son état quasi parfait de conservation et notamment ses cheveux blond vénitien sur lesquels le temps semble ne pas avoir eu de prise. Pourtant, avant d’être officiellement mise au jour, plusieurs parties de la momie ont été dépouillées par des villageois aux alentours. Ongles, cheveux ou encore des dents ont ainsi été dérobés. Pour eux, c’était presque comme des « souvenirs », explique Roy van Beek, archéologue spécialisé dans les zones rurales et intervenant dans l’épisode six de la série « Légendes macabres : les secrets du passé », série inédite diffusée tous les dimanches à partir de 21h sur National Geographic.