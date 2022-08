Ces "îles fantômes" n'existent que sur les cartes

La croyance en l’existence d’une île qui aurait été découverte par l’irlandais Saint-Brendan était encore plus tenace. Celles et ceux qui visitent le joli village côtier de Fenit, dans le comté de Kerry en Irlande, peuvent désormais admirer une grande statue de ce célèbre explorateur, le regard rivé sur l’océan Atlantique. C’est là qu’il a prétendu avoir trouvé une île au large de la côte nord-ouest de l’Afrique au 6e siècle. L’île de Saint-Brendan a fait l’objet de nombreuses expéditions infructueuses, et est restée sur les cartes jusqu’au 17e siècle.

Le 19e siècle a vu une purge massive des îles fantômes, explique Brooke-Hitching, « alors que les routes océaniques devenaient de plus en plus fréquentées et que le positionnement dans le monde devenait plus précis ». Rien qu’en 1875, 123 îles inexistantes ont été effacées de la carte du Pacifique Nord de la Royal Navy britannique.

LA FIN DES ÎLES FANTÔMES ?

De nos jours, les îles fantômes sont pour la plupart de l’histoire ancienne, affirme Alex Tait, géographe de la National Geographic Society. « Compte tenu de la pléthore d’images télédétectées de la planète entière, nous avons une très bonne idée des îles qui existent dans le monde, et il est peu probable que des îles fantômes persistent sur nos cartes », soutient le géographe. Il souligne toutefois que le dynamisme géophysique de la Terre entraîne la création de nouvelles îles et la disparition d’îles existantes, en raison du volcanisme, de l’érosion et de la fonte des glaciers.

L’activité volcanique a créé l’une des îles les plus récentes du monde en 2013, à environ 960 kilomètres au sud de Tokyo. Une partie de plus en plus importante de cette masse terrestre a émergé de l’océan Pacifique jusqu’à fusionner avec l’île plus petite de Nishinoshima, établie de longue date. Cette nouvelle île fusionnée, qui a conservé le même nom, est plus de dix fois plus grande que l’île d’origine.

Certaines masses terrestres n’évoluent pas de manière aussi linéaire. Elles émergent, reculent, et émergent et reculent encore. Selon la période à laquelle un bateau se rend vers une destination, il peut rencontrer soit une étendue d’océan, soit une immense plateforme corallienne, émergeant de la mer comme une île.