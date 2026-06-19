Ces inventions que l'on doit à la diffusion de l'islam

Il y a mille ans, dans la ville de Bagdad, ceux qui pouvaient lire l’arabe disposaient peu ou prou du même accès aux œuvres d’Aristote et à bien d’autres textes de la science classique que les lecteurs contemporains. Cela fut rendu possible par le califat abbasside qui, à son apogée, au huitième siècle, lança une ambitieuse initiative de traduction qui permit aux érudits arabes l’accès aux grandes œuvres philosophiques et scientifiques des Perses, des Indiens, des Babyloniens, des Égyptiens et, surtout, des Grecs. Les conquêtes islamiques avaient placé les centres culturels antiques du monde hellénistique, de l’Égypte à l’Iran en passant par la Syrie, entre les mains des Arabes, une expansion qui nourrit l’« âge d’or » de l’islam, qui durerait jusqu’à l’invasion mongole au 13e siècle.

Grâce aux efforts des califes, des villes telles que Bagdad devinrent des centres de la connaissance, où l’étude des mathématiques, de l’astronomie, de l’optique et de la médecine se développèrent. Le monde arabe non seulement préserva et diffusa cet héritage intellectuel, mais également l’enrichit par de nouvelles contributions, posant à son tour les bases d’avancées scientifiques ultérieures qui devaient façonner l’avenir de l’Occident.

DE NOUVELLES MATHÉMATIQUES

Parmi les chefs de la Maison de la sagesse de Bagdad (Bayt al-hikma) figurait le mathématicien et astronome al-Khwarizmi, qui joua un rôle crucial dans la propagation du système de numération décimale. Son Traité du système de numération des Indiens (conservé grâce à sa traduction latine, Algoritmi de numero indorum) introduisit en Occident les chiffres d’un à neuf ainsi que la notion de zéro. Cela s’accompagna du concept de valeur de position qui veut que chaque chiffre d’un nombre ait une valeur déterminée par sa position ; par exemple, dans le nombre 123, un représente les centaines, deux les dizaines et trois les unités. Les travaux d’al-Khwarizmi furent essentiels dans la transition du système de numération romain (bien plus complexe et limité pour la tâche que représente le calcul) vers le système de numération indo-arabe que nous utilisons de nos jours encore.