Pourquoi ces pirates ont délaissé les Caraïbes : le plus grand casse de l’histoire de la piraterie

Des pirates européens parcoururent les littoraux d’Amérique du Nord, d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique du Sud durant l’âge d’or de la piraterie, ainsi que l’on appelle la période de forte activité pirate dans l’océan Atlantique entre 1650 et 1730. Nombreux sont les boucaniers comme Barbe Noire ou le capitaine Kidd qui se firent alors connaître pour leurs exploits dans les Caraïbes, entre autres choses.

Mais à la fin du 17e siècle et au début du 18e, certains pirates délaissèrent la région pour lui préférer les latitudes de l’océan Indien, attirés qu’ils étaient par les navires chargés de trésors, d’or, d’argent et de pierres précieuses qui longeaient le littoral est-africain. Leurs actes malveillants donnèrent naissance à un autre âge d’or de la piraterie plus méconnu qui, d’une certaine manière, se poursuit aujourd’hui encore. Qui étaient ces pirates et comment cet aspect moins célèbre de la piraterie se manifesta-t-il ?

L’APPÂT DU GAIN

Dès les années 1690, l’océan Indien fourmillait de navires marchands transportant régulièrement des cargaisons de grande valeur. Ces convois acheminaient souvent des musulmans en pèlerinage et des produits de luxe tels que des soies et des épices entre l’Empire moghol (qui englobait l’Inde actuelle) et la Mecque. Là, transitaient également les trésors des Compagnies des Indes britannique, française et néerlandaise ; les vaisseaux voyageant vers l’orient transportaient de l’argent pour financer des activités dans la région, tandis que ceux qui faisaient le chemin inverse étaient chargés de soies, de bijoux et d’épices. Cependant, les navires les plus convoités appartenaient à l’empereur moghol Aurangzeb, qui régna sur son empire d’Asie du Sud de 1658 à sa mort en 1707.

(Le jour où Jules César fut enlevé par des pirates.)

Les pirates y virent la promesse de richesses faramineuses – l’or, l’argent et les pierre précieuses étaient bien plus profitables que le bois, le rhum et les étoffes des Caraïbes – et affluèrent en masse vers l’est.