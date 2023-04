Cette femme était-elle la première pharaonne d'Égypte ?

L’Égypte ancienne était essentiellement un monde d’hommes dirigé par un pharaon. Mais à certains moments de son histoire, qui s’étend sur 3 000 ans, des femmes ont régné, et six d’entre elles (Merneith, Néférousobek, Hatchepsout, Néfertiti, Taousert et Cléopâtre) atteignirent les plus hauts sommets du pouvoir et exercèrent une influence importante en Égypte ancienne, non en tant que manipulatrices d’hommes mais en tant que cheffes d’État. Parmi ces puissantes reines, Néférousobek fut la première femme à prendre le titre officiel de roi d’Égypte dans une démonstration sans précédent de pouvoir féminin. Comment réussit-elle à atteindre le sommet de cette société dominée par les hommes ?

RICHESSE ET ABONDANCE

Néférousobek fut issue du harem et de la pouponnière royaux de la 12e dynastie (1939-1760 avant notre ère). On ne sait pas exactement qui elle était, mais sa mère était l’une des centaines de femmes qui servaient sexuellement le roi Amenemhat III. La princesse comprit qu’afin de pérenniser sa lignée elle devrait un jour épouser son père ou, lorsque ce dernier mourrait, devrait se lier à son frère, le nouveau roi, et devenir la grande épouse royale de la plus importante lignée. D’ailleurs, la mère de Néférousobek était peut-être elle aussi la fille du roi, bien qu’aucune trace ne subsiste à ce sujet. Mais même si la vie l’avait placée sur cette trajectoire, ce ne devait pas être son destin.