Chine : cette épave vieille de 800 ans a été gardée secrète pendant des décennies

GLOIRES DU PASSÉ ET PROJETS D’AVENIR

Au-delà de son importance historique, le Nanhai 1 fut également un moyen pour le gouvernement chinois de projeter la vénérable histoire du pays en tant que puissance navale et commerciale. Sa découverte en 1987 eut lieu au moment où la guerre froide prenait fin et où la Chine commençait à jouer un nouveau rôle sur la scène mondiale. Lorsque le Nanhai 1 fut remonté du fond de la mer en 2007, l’importance économique mondiale de la Chine ne faisait plus aucun doute.

L’initiative « Belt and Road », un programme massif financé par la Chine et lancé en 2013 pour investir dans les infrastructures de dizaines de pays, est une actualisation consciente de la Route de la soie et de la Route maritime de la soie. Pour de nombreux Chinois, le Nanhai 1 reflète à la fois les gloires du passé commercial de la Chine et ses ambitieux projets pour l’avenir.