Comment ce tombeau royal est-il devenu l'une des sept merveilles du monde ?

Quelle que soit leur identité précise, ces artisans formaient une équipe de haute voltige. Praxitèle et Scopas étaient considérés comme les plus grands sculpteurs de leur temps. Plusieurs centaines d'autres artisans et artistes ont travaillé sur diverses sections du tombeau. Si le Mausolée possédait l'une des plus spectaculaires collections de sculptures en pierre, c'est grâce à l'alliance de tous ces talents couplée à l'inébranlable détermination d'Artémise, qui passait notamment par l'ouverture des coffres de la cité, allant même jusqu'à sacrifier une partie de son héritage après sa mort. Artémise II ne vécut que deux années de plus que son mari. À sa mort, le Mausolée était toujours inachevé. Les artisans sont restés et leur travail s'est poursuivi.