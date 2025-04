Comment le nouveau pape sera-t-il élu ?

D’OÙ VIENT LE PROCESSUS D’ÉLECTION DU PAPE ?

L’opinion populaire, à la fois du clergé et des croyants, était l’usage pour élire le pape jusqu’au 11 e siècle. Un consensus était, au vu du nombre d’électeurs, rarement atteint. Ce fut la source de conflits lors des élections, et de l’apparition d’antipapes, des individus aux prétentions substantives, bien qu'infondées, à la papauté.

Le pape Nicolas II signa en 1059 un décret qui décrivait un nouveau processus d’élection des papes, à effet immédiat, désignant les évêques cardinaux comme seuls électeurs. Nicolas II lui-même devint pape entre deux antipapes, illustrant les contentieux autour de la succession papale. Le décret de 1059 amoindrit l’influence de l’aristocratie romaine et du clergé, et posa les fondations du Collège des cardinaux, formellement établi en 1150 .

Les critères de candidatures, les régulations des votes et le besoin d’isoler les électeurs furent formalisés, puis modifiés et ajustés lors de l’émergence de failles.

C’est en 1179 que le besoin d’une majorité au deux-tiers se fit sentir. Le nombre de cardinaux était passé de 30 durant le Moyen-âge, à 70 en 1586. Plus de quatre siècles plus tard, en 1975, le pape Paul VI définit le maximum de cardinaux au droit de vote à 120. La limite d’âge après laquelle on ne peut plus voter, toujours en vigueur aujourd’hui, fut fixée à 80 ans en 1970. Avec chaque pape, le nombre de cardinaux votant a augmenté, ils sont à présent 222, dont 120 éligibles au vote. D’ici la fin de l’année, huit d’entre eux ne seront plus autorisés à déposer leur bulletin, puisqu’ils célèbreront leurs 80 ans.