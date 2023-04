Comment Richard III, le roi disparu, s’est retrouvé sous un parking

Les fouilles ont démarré en août 2012 et, au bout de quelques heures à peine, les archéologues ont eu la certitude qu’ils allaient mettre au jour des restes humains. Étonnamment, Philippa Langley avait raison : un des squelettes retrouvés avait une colonne vertébrale courbée, un fait concordant avec la scoliose qu’on connaissait à Richard III. Celle-ci montrait en outre des signes de lésions subies au combat. Une enquête rigoureuse s’en est suivie et, en février 2013, l’équipe a formellement pu annoncer que l’on pouvait attribuer ce squelette presque complet à Richard III. Pour parachever cette découverte, un article a paru dans la revue Nature concluant à l’« irréfutabilité » des preuves indiquant que les ossements étaient bien ceux du roi controversé.

LE SECOND ENTERREMENT DE RICHARD III

En 2015, comme pour mettre un point final à l’histoire, on a de nouveau enterré le squelette de Richard III, cette fois-ci de l’autre côté de la rue, en la cathédrale de Leicester. Lors du service funèbre, on a d’ailleurs pu entendre l’acteur Benedict Cumberbatch lire un poème de Carol Ann Duffy, poète laurée du Royaume-Uni, et admirer un drap mortuaire commandé pour l’occasion à l’artiste textile Jacqui Binns ainsi qu’une couronne imaginée par John Ashdown-Hill, le chercheur qui a localisé la femme canadienne dont l’ADN a permis d’identifier le roi disparu.

Bien que le film ait gratifié Philippa Langley et l’équipe de fouilles d’un plus grand plébiscite encore, et bien que celui-ci se soit vu décerner plusieurs récompenses, l’histoire qu’il raconte a fait sourciller de nombreux archéologues. À la sortie du film The Lost King fin 2022, l’Université de Leicester a tenu une conférence de presse pour rectifier certaines « inexactitudes dans le film » ; et notamment le portrait qui est fait des archéologues de l’université, présentés comme des pessimistes qui auraient tout fait pour entraver l’action de Philippa Langley.

La représentation du projet dans le film « est très éloignée du travail minutieux qui a eu lieu », déplore un porte-parole de l’université. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Philippa Langley tout au long du projet, et l’Université ne l’a pas mise sur la touche. » Si l’université reconnaît que Philippa Langley a été « la force motrice positive à l’origine de la décision d’entreprendre des fouilles pour découvrir Richard III », elle dément l’affirmation selon laquelle celle-ci aurait été bridée par ses membres.

Quant à l’intéressée, elle maintient que « nous étions très peu à penser que c’était davantage qu’un rêve impossible et fou », un rêve qui a mené Ricardiens et archéologues d’un parking quelconque aux funérailles d’un roi. Désormais, l’ancienne demeure finale du « roi disparu » n’est plus un parking. Un bâtiment au sol en verre accueille aujourd’hui les visiteurs qui peuvent examiner cette ancienne tombe et contempler la saga pluriséculaire des restes de Richard III.