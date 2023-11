Cette salle "secrète" renfermerait une œuvre inconnue de Michel-Ange

Selon lui, Michel-Ange était bien trop important pour se terrer dans cette pièce cachée. Il est bien plus probable qu’un de ses autres mécènes l’ait hébergé. Il soupçonne également les dessins d’avoir été réalisés plus tôt, dans les années 1520, quand Michel-Ange et ses nombreux assistants cessaient momentanément de poser des briques et de découper du marbre dans la Nouvelle Sacristie qu’ils construisaient juste au-dessus.

Étant donné ces incertitudes, William Wallace conteste l’épithète « secret » qu’on accole à cet espace. La pièce contient un puits que Michel-Ange et ses assistants auraient pu selon lui utiliser pour mélanger le mortier et le plâtre, laver leurs outils et boire durant les mois chauds de l’été. Ils montaient et descendaient probablement ces escaliers toute la journée, ainsi qu’il le confiait à National Geographic en 2017 et ainsi qu’il l’a réaffirmé récemment par e-mail. « Ce n’était pas une salle "secrète", elle faisait partie intégrante du bâtiment. »