Toutânkhamon : le jeune pharaon dont la mort a ébranlé l'Égypte

« Au début, je ne pouvais rien voir », écrira-t-il plus tard, « l’air chaud s’échappant de la chambre faisait vaciller la bougie, mais peu à peu, alors que mes yeux s’habituaient à la lumière, des détails de la pièce émergeaient lentement de l’ombre : des animaux étranges, des statues, de l’or — partout l’éclat de l’or. »

Il fallut dix ans à Carter pour répertorier tous les trésors de Toutânkhamon. Le jeune pharaon avait reçu 5 398 objets pour l'accompagner dans son autre vie, du cercueil en or massif au masque funéraire, en passant par les lits et les trônes, les chars et les arcs, la nourriture et le vin, les sandales et les sous-vêtements en lin.

Bien que des pilleurs aient pénétré dans la tombe au moins deux fois durant l’Antiquité, elle demeure la sépulture la plus spectaculaire jamais découverte en Égypte, alors qu'elle n'était destinée qu’à accueillir la dépouille d’un adolescent dont le règne fut relativement court. Imaginez donc un instant les richesses qui durent être enterrées avec les grands noms de l’Égypte, comme Néfertiti.

Le règne de Toutânkhamon ne fut peut-être pas marqué par de grandes batailles militaires ni par des coups d’État politiques, mais le jeune souverain n’en fut pas pour autant un roi anecdotique : sa mort, qui laissa le trône vacant, bouleversa à jamais l’Égypte.

Lui et sa femme, Ankhesenamon, avaient essayé d'avoir des enfants, en vain. Leurs deux filles naquirent avant terme, toutes deux apparemment mort-nées. Les petits corps furent momifiés, conformément à la tradition, et reposèrent avec leur père dans l’enceinte de KV62.

Le successeur de Toutânkhamon, Aye, était un ancien serviteur de la famille et ne régna que quatre ans. Il disparut lui aussi sans laisser d'héritier.

Ensuite vint Horemheb, un général militaire. Chose curieuse, lui et sa femme n’eurent pas d’enfants non plus.

L’Égypte avait besoin d’un souverain fort, en bonne santé et fertile pour prendre les rênes du pays et perpétuer la lignée royale. Que faire ?

Horemheb finit par nommer l’un de ses compagnons d’armée comme héritier, un dénommé Ramsès, qui devint le premier souverain de la 19e dynastie. C’est ainsi que débuta le chapitre de l’histoire souvent associé à la Bible et au petit-fils de Ramsès : Ramsès II. Ce grand pharaon régna pendant 67 ans, eut plus d’une centaine d’enfants avec plusieurs épouses et organisa des campagnes militaires qui firent la renommée de l’Égypte.