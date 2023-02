Ramsès II régna 66 ans, eut 100 enfants, et sema le chaos en Égypte antique

Ramsès II nomma plusieurs de ses filles grandes épouses royales après la mort de Néfertari et d’Isis-Nofret. Bentanat (l'aînée d’Isis-Nofret) fut suivie de Mérytamon et Nebettaouy (filles de Néfertari) et de Hénoutmirê. En plus de ses filles, d’autres princesses extérieures à la famille portèrent le titre de grande épouse royale, comme Maâthornéferourê, fille du roi hittite, et une autre princesse hittite dont l’identité nous est inconnue.

Si Khâemouaset était le fils préféré de Ramsès II, tout porte à croire que Bentanat était sa fille préférée. Elle reçut le titre de grande épouse royale, mais aussi de « dame des deux terres » et de « souveraine de la Haute et de la Basse-Égypte ». Bentanat occupe également une place privilégiée sur la façade du temple d’Abou Simbel. Elle et sa sœur Nebettaouy apparaissent de part et d’autre du colosse. Certains historiens soutiennent que Nebettaouy était la fille d’Isis-Nofret, tandis que d’autres arguent qu’elle était la fille de Néfertari.