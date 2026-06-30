Révolte de Stonewall : l’événement clé qui a transformé les droits LGBTQ

En 1969, les descentes de la police dans les bars gays de Manhattan se déroulaient toujours de la même façon. Les agents envahissaient le bar, ils menaçaient et passaient à tabac le personnel et ses clients, forçant ces derniers à évacuer les lieux pour les aligner devant l'établissement afin de procéder à leur arrestation.

Aux petites heures du 28 juin 1969, le Stonewall Inn leur réserva toutefois un accueil beaucoup moins docile. Cette fois, les clients avaient décidé de ne pas se laisser faire et ils furent rejoints par quelques sympathisants dans leur réplique. S'ensuivirent plusieurs jours d'affrontement, qualifiés d'émeutes à l'époque mais de nos jours reconnus comme la Révolte de Stonewall qui fit jaillir l'étincelle du mouvement pour les droits des personnes LGBTQ.

Chaque mois de juin, le Pride Month, ou mois des Fiertés, rend hommage à l'histoire du Stonewall à travers des parades et des événements. Dans les années qui nous séparent de la révolte, les activistes du mouvement ont réclamé, et souvent obtenu, la juste extension de leurs droits et, en juin 2015, leurs efforts ont abouti à la promulgation d'une loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe.

COMMENT VIVAIT LA COMMUNAUTÉ LGBTQ ?

Les personnes LGBTQ faisaient depuis longtemps l'objet de discrimination sociale et de harcèlement judiciaire pour leur orientation sexuelle qui, sous prétexte de religion et de moralité, avait été criminalisée. Dans les années 1960, l'homosexualité était cliniquement considérée comme un trouble mental et la plupart des villes américaines avaient adopté des lois discriminatoires qui interdisaient les relations homosexuelles et reniaient les droits fondamentaux de toute personne soupçonnée d'être gay. Bien que des groupes de défense des droits LGBT avaient déjà commencé à protester publiquement contre ce traitement, la majorité des personnes LGBTQ vivaient leur homosexualité dans le secret.

Néanmoins, New York abritait une vaste communauté LGBTQ et offrait une vie nocturne florissante à quiconque souhaitait vivre au grand jour son orientation sexuelle. En 1969, les activistes avaient contraint l'État de New York à réviser sa position contre l'octroi de licences de débit de boisson aux bars gay. La décision était en partie motivée par les profits. Les propriétaires de ces bars, pour beaucoup associés au crime organisé, avaient décelé dans cette clientèle gay une occasion d'affaires ; ils avaient également appris à éviter les descentes de police en graissant généreusement la patte des officiers.