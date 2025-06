Petite histoire de la pomme de terre : détestée avant d’être adorée

LES PREMIÈRES CULTURES DE POMME DE TERRE

Avant de devenir un aliment source de réconfort, la pomme de terre était sacrosainte. Très haut, dans la cordillère des Andes, il y a 8 000 ans de cela, les Incas et leurs ancêtres en cultivaient les plants, non pas uniquement comme nourriture, mais comme vecteurs de chance. Riche en nutriments, résistante au froid et capable de pousser même dans les sols les plus pauvres et rocheux, la pomme de terre prospérait là où les autres plantes se mouraient, elle alimenta les civilisations précolombiennes des siècles durant.

Ce furent les conquistadors espagnols qui présentèrent la pomme de terre aux Européens, au 16e siècle, l’important en secret parmi les richesses de la colonisation, comme le maïs, le cacao et le tabac. Mais alors que l’or volé et le chocolat ravissaient les foules, la pomme de terre sombra dans l’oubli. Elle poussait certes vite mais elle ne ressemblait pas à ce que l’on connaissait alors, elle était laide et couverte de terre, il valait mieux ne pas la déterrer. Bien qu'il se trouvât des racines divines en Amérique du Sud, l’étrange tubercule dut creuser son chemin pour mériter le respect en Occident. LA PROPAGANDE DE LA PATATE

Au 18e siècle, la plupart des recettes françaises étaient intimement liées à la religion. Alors tandis que les fruits et les oiseaux chassés pour le sport étaient célébrés, tout ce qui provenait de la « terre du Diable », les oignons, les carottes et surtout les pommes de terre, n’étaient dignes que des paysans et de la plèbe. L’on pensait que la patate appartenait à la famille des solanacées et qu’elle causait la lèpre, à cause de sa peau constellée de points. Elle fut désignée comme non-chrétienne, et sa culture pour satisfaire les besoins humains devint proscrite.