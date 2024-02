Cette stèle vieille de 2 200 ans est la première mention d’une année bissextile

Tous les quatre ans, nous ajoutons un jour supplémentaire au calendrier pour tenir compte de la durée réelle de l’année solaire, qui est de 365,25 jours, et non de 365 jours seulement. Mais depuis combien de temps l’année bissextile existe-t-elle ? Depuis au moins 2 262 ans ; une découverte spectaculaire réalisée dans le désert égyptien.

La stèle de Tains est un bloc de calcaire haut de plus de deux mètres et large de près d’un mètre qui fut découvert en 1866 par un groupe de savants allemands en visite sur le site de l’ancienne ville égyptienne de Tanis, sur le delta du Nil. De même que la célébrissime pierre de Rosette, elle porte une inscription en deux langues qui sont l’égyptien (écrit en hiéroglyphes et en démotique) et le grec ancien. Cette stèle, produite en l’an 238 avant notre ère, consigne un décret du pharaon Ptolémée III et est fidèle aux normes de l’époque en ceci qu’elle comprend des louanges à l’endroit du pharaon, une description de campagnes militaires et la stipulation qu’une copie du décret devra être érigée dans chaque temple important.