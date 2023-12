Culture : comment est-on passé de Saint Nicolas au Père Noël ?

Avec la réforme protestante au 16e siècle, la popularité des saints comme Nicolas a régressé dans toute l’Europe du nord. « Cela posait problème, raconte Gerry Bowler, car les gens aimaient toujours leurs enfants, mais il n’y avait plus personne pour leur apporter des cadeaux ».

Cette tâche est, dans de nombreux cas, revenue à l’enfant Jésus, poursuit l’historien. La date des célébrations a alors été déplacée du 6 au 25 décembre. « Mais le nourrisson ne pouvait pas porter grand-chose et il n’était pas non plus effrayant, explique Gerry Bowler. On lui a alors trouvé un assistant terrifiant pour traîner les cadeaux et menacer les enfants, quelque chose qui n’était pas approprié de la part de l’enfant Jésus ».

Certains de ces terrifiants assistants germaniques s’inspiraient de Nicolas, mais n’avaient plus rien d’un saint : c’était notamment le cas de Ru-klaus (Nicolas le Sévère), Aschenklas (Nicolas couvert de cendres) ou encore Pelznickel (Nicolas l’hirsute). Tous devaient s’assurer que les enfants avaient été sages ; dans le cas contraire, ceux-ci étaient fouettés ou kidnappés. Aussi différents soient-ils du Père Noël, ces personnages hauts en couleur ont par la suite contribué au développement de l’homme en rouge lui-même.

BIENVENUE EN AMÉRIQUE !

Impossible pour les enfants et les familles néerlandaises de ne plus avoir Saint Nicolas pour apporter des cadeaux. Alors, ils ont emmené avec eux Sinterklaas dans les colonies du Nouveau-Monde, où les légendes des personnages germaniques effrayants et hirsutes apportant des cadeaux ont également perduré.

À cette époque, Noël ne ressemblait en rien aux festivités que nous connaissons aujourd’hui. Il n’était pas célébré en Nouvelle-Angleterre et partout ailleurs, les Saturnales, des fêtes païennes, avaient repris leur place sur le calendrier. « C’était une sorte de gueuleton communautaire tapageur et alcoolisé qui avait lieu dans la rue, explique Gerry Bowler. En Angleterre aussi, on fêtait désormais Noël ainsi. Et il n’existait aucun personnage magique particulier pour apporter les cadeaux ».

Tout a changé au début du 19e siècle, grâce à plusieurs poètes et écrivains qui se sont efforcés de faire de Noël une fête de famille, en faisant renaître Saint Nicolas de ses cendres.

Dans son livre intitulé Knickerbocker’s History of New York (Une Histoire de New York racontée par Dietrich Knickerbocker), Washington Irwing dépeint pour la première fois Saint Nicolas comme un fumeur de pipe zigzaguant dans le ciel à bord d’un chariot volant pour apporter des cadeaux aux enfants sages et des triques à ce qui avaient été vilains.

En 1821, un poème illustré anonyme intitulé « The Children’s Friend » (L’ami des enfants) va plus loin en donnant forme au Père Noël moderne et en l’associant à Noël. « Nous avons enfin quelque chose qui ressemble au Père Noël, décrit Gerry Bowler. Ils ont pris Saint Nicolas et l’ont dépouillé de tous ses signes religieux, mais ils ont conservé son pouvoir magique de distribution de cadeaux et l’ont vêtu des fourrures des personnages germaniques hirsutes ».

Ce bonhomme apportait des cadeaux aux enfants qui avaient été sages, mais il avait aussi une baguette en bouleau, peut-on lire dans le poème, qui « ordonnait à la main d’un parent de l’utiliser si leurs fils refusaient de rester sur le chemin de la vertu ». À l’époque, seul un renne tirait le petit chariot du Père Noël, quelque chose qui n’allait pas tarder à changer.

En 1822, Clement Clarke Moore écrit pour ses six enfants, sans la moindre intention de contribuer au phénomène du Père Noël, « A Visit from St. Nicholas », plus connu aujourd’hui sous le titre « The Night Before Christmas » (La nuit de Noël). L’année suivante, le poème est publié anonymement et depuis, le Père Noël rondelet et joyeux qui y est dépeint conduisant un traîneau tiré par huit rennes.

« Il a fait le buzz », analyse l’historien. Mais aussi familier ce poème soit-il, il laisse beaucoup de place à l’imagination. Si bien qu’au 19e siècle, le Père Noël a porté des tenues de toutes les couleurs, a été minuscule puis gigantesque, et a changé d’apparence plus d’une fois. « J’ai cette formidable illustration du Père Noël qui ressemble à George Washington en train de voler sur un balai », confie Gerry Bowler.

Mais ce n’est qu’à la fin du 19e siècle que l’image du Père Noël devient celle que nous connaissons tous aujourd’hui : un adulte de taille normale, habillé de vêtements de couleur rouge comportant un liseré de fourrure blanche, qui quitte le Pôle nord à bord d’un traîneau tiré par des rennes et veille à ce que les enfants soient sages.